Холмс теперь убийца? В новом «Шерлоке» Ричи покажет детектива с шокирующей стороны – со спойлерами разбираем важнейшие кадры

Холмс теперь убийца? В новом «Шерлоке» Ричи покажет детектива с шокирующей стороны – со спойлерами разбираем важнейшие кадры

1 марта 2026 17:30
Холмс теперь убийца? В новом «Шерлоке» Ричи покажет детектива с шокирующей стороны – со спойлерами разбираем важнейшие кадры

Сериал, похоже, будет ближе к шедевру ВВС, чем к фильмам с Дауни-младшим как минимум в одном.

До премьеры «Молодого Шерлока» от Prime Video еще целых 3 дня, а проект уже поставил рекорд: 223 миллиона просмотров трейлера за первую неделю. Это лучший старт для шоу платформы – выше, чем у «Колец власти». Интерес к юному Холмсу оказался колоссальным, и свежие кадры только подливают масла в огонь.

На одном из них 19-летний Шерлок в исполнении Хиро Файнса Тиффина стоит рядом с Джеймсом Мориарти и… разыскивается за убийство и кражу. Плакат «Wanted» прямо обвиняет будущего гения дедукции.

По сюжету герой учится в Оксфорде и вынужден расследовать первое дело, чтобы очистить своё имя. Параллельно он выходит на масштабный заговор, к которому явно не готов.

Самое интригующее – линия с Мориарти. Сыгравший его Донал Финн в интервью ScreenRant заспойлерил, что их отношения начинаются с дружбы и интеллектуального партнёрства. Они помогают друг другу, рискуют вместе, чувствуют родство умов.

В этом смысле сериал ближе к версии ВВС с её акцентом на очень сложной взаимосвязи между злодеем и героем, чем к экшен-фильмам Ричи с Дауни-младшим, где противостояние строилось вокруг авантюрного драйва.

Если Ричи действительно покажет, как формируется эта дружба до рокового разрыва, нас ждёт самая необычная интерпретация Шерлока за последние годы – история о том, как будущий детектив сначала сам оказывается главным подозреваемым.

Или преступником? Не забывайте – это же Гай Ричи, а значит, нас может ждать по-настоящему шокирующий сюжетный поворот.

Ранее мы писали: Актеры не подозревали, что ждет их в «Бесславных ублюдках»: только Тарантино мог так всех обмануть

Фото: Кадр из сериала «Молодой Шерлок»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
