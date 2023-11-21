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Киноафиша Новости Хоакин Феникс сражается, любит и надевает корону в финальном трейлере «Наполеона»

Хоакин Феникс сражается, любит и надевает корону в финальном трейлере «Наполеона»

21 ноября 2023 11:24
Хоакин Феникс сражается, любит и надевает корону в финальном трейлере «Наполеона»

«Я устроен не так, как другие», — произносит заглавный герой в конце ролика.

Студия Sony Pictures представила финальный трейлер исторического блокбастера Ридли Скотта «Наполеон» с оскароносным Хоакином Фениксом в образе знаменитого французского военачальника. В новом минутном трейлере акцент сделан на восторженных отзывах авторитетных критиков, которые перемежаются с эффектными кадрами эпичных битв, встречи Наполеона Бонапарта с Жозефиной де Богарне (Ванесса Кирби) и превращением главного героя в императора.

Текстовые вставки в ролике гласят: «Пять звезд из пяти», «Эпичное полотно», «Внушающее благоговение художественное достижение», «Хоакин Феникс заслуживает высшей похвалы», «Лучший фильм Ридли Скотта со времен «Гладиатора», «Неистовое развлечение», «Захватывает дыхание чистым зрелищем».

Впрочем, не все критики посчитали «Наполеона» выдающимся фильмом. Многие выражают мнение, что Скотту не удалось в полной мере реализовать свои творческие амбиции, из-за чего картина смотрится эффектно, но образу Наполеона не хватает сложности и полноты.

На данный момент критический рейтинг «Наполеона» на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes равняется 68% на основе 96 отзывов.

В мировой прокат «Наполеон» выйдет 22 ноября.

Фото: Sony Pictures
Елена Королева
Елена Королева
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