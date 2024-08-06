Меню
6 августа 2024 15:30
Фанатам новой голливудской звезды уже не нужно спешить с походом в кинотеатр.

Глен Пауэлл определенно живет свою лучшую жизнь — всемирно прославившийся в прошлом году благодаря хитовому ромкому “Кто угодно, кроме тебя”, актер напомнил о себе уже дважды в этом году с фильмами “Я не киллер” и “Смерч 2”.

Первый получил свой цифровой релиз еще пару месяцев назад, а второй продолжает коммерчески успешный перфоманс в кинотеатрах по всему миру. Тем не менее, “Смерч 2” еще недолго будет мучить потенциальных зрителей, ожидающих фильм на цифровых площадках, и совсем скоро станет доступен для домашнего просмотра.

Хитовый фильм-катастрофа с Гленом Пауэллом обзавелся датой релиза на стриминге

Театральная премьера “Смерча 2” состоялась чуть больше месяца назад, 8 июля, — а значит, не так много времени пройдет до того, как картина станет доступна на стриминге.

И это действительно так — согласно последней инсайдерской информации, цифровая версия фильма ожидается уже 13 августа, хотя официальный дистрибьютор “Смерча 2” Universal Pictures пока еще не подтвердил это официально.

Тем не менее, верить таким предсказаниям все-таки можно — новостью поделился сервис When to Stream, а он, в свою очередь, крайне редко упускает точную дату.

На сегодняшний день фильм с Дейзи Эдгар-Джонс и Гленом Пауэллом в главных ролях — чуть ли не главный хит кинопроката. “Смерч 2” уже собрал более 270 миллионов долларов и обзавелся хорошими оценками от критиков и зрителей, удерживая 75% и 92% одобрения на Rotten Tomatoes.

Елена Королева
Елена Королева
