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Киноафиша Новости Хидэо Кодзима назвал 5 величайших фильмов в истории (вы наверняка с ним согласитесь)

Хидэо Кодзима назвал 5 величайших фильмов в истории (вы наверняка с ним согласитесь)

4 августа 2024 08:14
Хидэо Кодзима назвал 5 величайших фильмов в истории (вы наверняка с ним согласитесь)

Кодзима выбрал одни хиты. 

За последнее десятилетие японский геймдизайнер Хидео Кодзима превратился из малоизвестного компьютерного гения в настоящую суперзвезду. Автор серий игр Metal Gear и Death Stranding интересуется не только видеоиграми, но и кино.

Кодзима постоянно советует своим подписчикам разные недооцененные фильмы, но недавно он наконец признался, какие пять лент считает величайшими в истории.

Космическая одиссея 2001 года, 1968

Хидэо Кодзима назвал 5 величайших фильмов в истории (вы наверняка с ним согласитесь)

Легендарная космическая опера Стэнли Кубрика — самый любимый фильм Кодзимы. Сложный философский сюжет и пугающие пророчества о негативной роли искусственного интеллекта не помешали геймдизайнеру сводить своего маленького сына на реставрированную версию «Космической одиссеи».

Западные критики полностью согласны с мнением японского маэстро: у фильма почти идеальный рейтинг на Rotten Tomatoes — 92% «свежести».

Таксист, 1976

Хидэо Кодзима назвал 5 величайших фильмов в истории (вы наверняка с ним согласитесь)

Культовая криминальная драма Мартина Скорсезе затронула сердце Кодзимы, когда он был еще ребенком. По признанию геймдизайнера, он видел в персонаже Роберта де Ниро самого себя — одинокого и запутавшегося человека. Со временем любовь Кодзимы к «Таксисту» только возросла, и сейчас он спокойно называет этот фильм одним из лучших.

Несмотря на статус классики, «Таксист» получил от критиков всего 89% на RT.

Безумный Макс 2: Воин дороги, 1981

Хидэо Кодзима назвал 5 величайших фильмов в истории (вы наверняка с ним согласитесь)

По словам самого Кодзимы, он считает режиссера Джорджа Миллера своим самым важным ментором. Геймдизайнер смотрел вторую часть приключений безумного Макса 17 раз, и в каждый из них находил в фильме что-то новое. К тому же сам Миллер дал Кодизме несколько неплохих советов перед разработкой Death Stranding и остался в восторге от задумки геймдизайнера — всегда приятно, когда два гения обмениваются комплиментами.

Второй «Безумный Макс» заработал от американских кинокритиков рейтинг в 94% на RT.

Рай и ад, 1963

Хидэо Кодзима назвал 5 величайших фильмов в истории (вы наверняка с ним согласитесь)

В пятерку лучших фильмов в истории Кодзима включил лишь один японский фильм. Зато какой! Культовый триллер Акиры Куросавы про похищение невинного ребенка оказался настолько популярным в момент своего выхода, что реакция публики заставила японские власти ужесточить наказание за киднеппинг. Именно после этого случая Кодзима решил, что искусство может менять жизнь людей к лучшему и загорелся геймдизайном.

Напряженный японский триллер получил 96% рейтинг одобрения от западных кинокритиков на RT.

Бегущий по лезвию, 1982

Хидэо Кодзима назвал 5 величайших фильмов в истории (вы наверняка с ним согласитесь)

Ну и куда же без гениального киберпанк-триллера Ридли Скотта? Кодзима не просто считает этот фильм одним из величайших в истории, но и сравнивает его с Death Stranding — геймдизайнер сильно вдохновился технологичным миром ленты при создании своей хитовой игры. «Бегущий по лезвию» навсегда изменил мир кино, и каждая из работ Кодзимы стремится повторить эту революцию, но уже в мире видеоигр.

Лента с Харрисоном Фордом смогла получить только 89% от критиков Rotten Tomatoes.

Елена Королева
Елена Королева
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