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Киноафиша Новости Хелен Миррен становится «железной леди» Израиля в трейлере «Голда. Судный день»

Хелен Миррен становится «железной леди» Израиля в трейлере «Голда. Судный день»

26 июля 2023 09:59
Хелен Миррен становится «железной леди» Израиля в трейлере «Голда. Судный день»

Военная драма от лауреата премии «Оскар» выйдет в официальный российский прокат в сентябре.

Студия Bleecker Street представила трейлер военной драмы «Голда. Судный день». Сюжет разворачивается в 1973 году и повествует о так называемой «Войне Судного дня», когда объединенные войска Египта, Сирии и Иордании напали на Израиль в надежде вернуть себе некогда утраченные территории. Боевое столкновение приводит к бесчисленным жертвам, пока напряжение между СССР и США, поддерживающими разные стороны конфликта, продолжает нарастать. В центре истории — премьер-министр израильского государства Голда Меир (Хелен Миррен), которой предстоит провести страну через темные времена и спасти будущее своего народа. Тяжесть ее миссии усугубляется тем, что она вынуждена постоянно поддерживать образ непробиваемой «железной леди», чтобы скрывать от всего мира один страшный секрет.

В фильме также снялись Лив Шрайбер, Зед Джозеф, Клодетт Уильямс и другие актеры.

Режиссером картины выступил Гай Наттив, наиболее известный по драме «Скин» и короткометражке «Кожа», удостоенной премии «Оскар». Сценарий написал Николас Мартин («Примадонна»).

«Голда. Судный день» выйдет в официальный российский прокат 7 сентября.

Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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