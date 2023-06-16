HBO опровергает слухи об отмене второго сезона «Кумира»

Несмотря толстую пелену негатива, окутавшую сериал «Кумир», никаких решений по поводу будущего шоу еще не принято. Недавно портал Page Six опубликовал статью, в которой утверждается, что кабельный канал HBO не намерен продлевать шоу на второй сезон, однако очень скоро на нее с опровержением отреагировали представители телесети. В официальном аккаунте платформы появился комментарий следующего содержания:

«Новость о том, что решение по поводу второго сезона «Кумира» принято не соответствует действительности. Ничего не произошло, и сейчас мы с нетерпением ждем вечер воскресенья, чтобы поделиться с вами свежим эпизодом».

Главным инициатором проекта с Лили-Роуз Депп в образе молодой поп-звезды является музыкант Абель Тесфайе, более известный как The Weeknd. По словам анонимных источников, он всегда рассматривал «Кумира» как мини-сериал, поэтому второй сезон не входит в его текущие планы. Несмотря на это, в рекламной кампании шоу никогда не использовался термин «мини-сериал».

Производство «Кумира» сопровождалось скандалами, масштабными пересъемками и негативными публикациями в СМИ. Премьера первых эпизодов прошла довольно необычным образом — в рамках Каннского кинофестиваля. Критики сериал разгромили, однако благодаря мощной рекламе в день широкого релиза сериалу удалось показать впечатляющий старт, но не рекордный. На второй неделе показов рейтинг шоу опустился на 12%, однако на общих показателях просмотров это пока что существенно не отразилось.