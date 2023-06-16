HBO опровергает слухи об отмене второго сезона «Кумира»
Телесеть пока что никаких решений не принимала.
Несмотря толстую пелену негатива, окутавшую сериал «Кумир», никаких решений по поводу будущего шоу еще не принято. Недавно портал Page Six опубликовал статью, в которой утверждается, что кабельный канал HBO не намерен продлевать шоу на второй сезон, однако очень скоро на нее с опровержением отреагировали представители телесети. В официальном аккаунте платформы появился комментарий следующего содержания:
«Новость о том, что решение по поводу второго сезона «Кумира» принято не соответствует действительности. Ничего не произошло, и сейчас мы с нетерпением ждем вечер воскресенья, чтобы поделиться с вами свежим эпизодом».
Главным инициатором проекта с Лили-Роуз Депп в образе молодой поп-звезды является музыкант Абель Тесфайе, более известный как The Weeknd. По словам анонимных источников, он всегда рассматривал «Кумира» как мини-сериал, поэтому второй сезон не входит в его текущие планы. Несмотря на это, в рекламной кампании шоу никогда не использовался термин «мини-сериал».
Производство «Кумира» сопровождалось скандалами, масштабными пересъемками и негативными публикациями в СМИ. Премьера первых эпизодов прошла довольно необычным образом — в рамках Каннского кинофестиваля. Критики сериал разгромили, однако благодаря мощной рекламе в день широкого релиза сериалу удалось показать впечатляющий старт, но не рекордный. На второй неделе показов рейтинг шоу опустился на 12%, однако на общих показателях просмотров это пока что существенно не отразилось.