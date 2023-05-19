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Киноафиша Новости Харрисон Форд получил почетную «Золотую пальмовую ветвь»

Харрисон Форд получил почетную «Золотую пальмовую ветвь»

19 мая 2023 14:54
Харрисон Форд получил почетную «Золотую пальмовую ветвь»

Перед награждением организаторы Каннского фестиваля показали ролик с нарезкой ярчайших моментов из фильмографии актера.

Вчера, 18 мая, на Каннском фестивале Харрисону Форду была вручена почетная «Золотая пальмовая ветвь». 80-летний актер был удостоен престижной награды за выдающуюся многолетнюю карьеру и большой вклад в киноискусство.

Мероприятие прошло в Большом театре Люмьер. Оно началось со вступительного слова президента Каннского фестиваля Тьерри Фремо. Помимо самого Форда, в число гостей вечера вошли жена актера Калиста Флокхарт, руководитель Disney Роберт Айгер, режиссер Джеймс Мэнголд, а также Мадс Миккельсен и Фиби Уоллер-Бридж. По окончании приветственной речи на экране была показана нарезка ярких моментов из фильмографии актера. В ролик вошли отрывки из «Бегущего по лезвию» (1982), «Звездных войн: Эпизод 4 — Новая надежда» (1977), «Беглеца» (1993), «Берега москитов» (1986), «Индианы Джонса: В поисках утраченного ковчега» (1981) и других картин. Затем Форд вышел на сцену, и, получив награду, сказал:

«Я рад и польщен, но у меня есть еще один фильм, который вы должны посмотреть».

Актер имел в виду «Индиану Джонса и колесо судьбы», дебютный показ которого прошел сразу после награждения. Он также поделился впечатлениями от просмотра ролика:

«Говорят, перед смертью вы видите, как ваша жизнь проносится перед глазами. Я только что увидел, как моя жизнь промелькнула перед моими глазами».

«Индиана Джонс и колесо судьбы» является не первым фильмом Форда, показанным на Каннском фестивале. Ранее в престижном смотре принимали участие такие картины актера, как «Разговор» (1974), «Апокалипсис сегодня» (1979) и «Свидетель» (1985).

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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