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Киноафиша Новости Харрисон Форд обещает «фильм, который вы заслужили» в новом проморолике «Индианы Джонса 5»

Харрисон Форд обещает «фильм, который вы заслужили» в новом проморолике «Индианы Джонса 5»

19 мая 2023 13:54
Харрисон Форд обещает «фильм, который вы заслужили» в новом проморолике «Индианы Джонса 5»

Фильм был показан на Каннском фестивале, где зрители удостоили его пятиминутных оваций.

Студия Lucasfilm выпустила новый проморолик приключенческого фильма «Индиана Джонс и колесо судьбы».

В начале видео режиссер Джеймс Мэнголд заявляет, что вся команда картины обожает фильмы об Индиане Джонсе. По его мнению, вся франшиза состоит из элементов, которые идеально совмещаются друг с другом, создавая по-настоящему незабываемое кино. Он добавляет, что Харрисон Форд всегда прекрасно смотрится в роли искателя сокровищ. В следующем кадре актер подтверждает его слова, говоря, что ему даже не потребовалась никакая специальная подготовка, чтобы вернуться к своему любимому персонажу. А продюсер картины Кэтлин Кеннеди признается, что именно любовь Форда к Индиане Джонсу заставила продюсеров Lucasfilm задуматься о еще одном — последнем — приключении героя.

Затем Мэнголд вновь кратко обрисовывает завязку «Индианы Джонса и колеса судьбы»: действие разворачивается в 1969 году, когда постаревший археолог собирается выйти на пенсию. За прошедшие годы мир вокруг него сильно изменился, но это не мешает герою в очередной раз впутаться в опасную авантюру. Фиби Уоллер-Бридж, исполнившая в фильме роль крестницы Индианы Хелены Шоу, рассказывает о том, что картина наполнена чувствами благоговейного восторга и опасности, присущими классическим лентам о Джонсе. В конце ролика Форд обещает, что поклонники франшизы наконец получат картину, которую они заслуживают.

Тем временем «Индиана Джонс и колесо судьбы» был впервые представлен зрителям на Каннском фестивале. Гости мероприятия остались в восторге от фильма и удостоили его пятиминутных оваций. Мэнголд и Форд были очень тронуты такой реакцией зала. Во время выступления на сцене режиссер, еле сдерживая эмоции, поблагодарил Каннский фестиваль за организацию показа и сказал, что этот фильм был сделан в атмосфере дружбы, любви, доверия и верности великому кино прошлого. До сеанса Форду была вручена почетная «Золотая пальмовая ветвь».

Премьера «Индианы Джонса и колеса судьбы» состоится 29 июня.

Фото: Lucasfilm
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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