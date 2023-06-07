Группа молодых людей вступает в контакт с мертвыми в трейлере хоррора «Два, три, демон, приди!»

Студия A24 выпустила новый трейлер хоррора «Два, три, демон, приди!».

В центре сюжета — юная девушка Мия (Софи Уайлд), которая получает от сверстников предложение сыграть в очень необычную игру. Суть развлечения заключается в том, что подростки прикасаются к мертвой спиритической руке и произносят фразу «Поговори со мной», тем самым призывая дух из загробного мира в свое тело. Но у игры есть одно важное правило: участник может удерживать в себе призрака лишь в течение 90 секунд, ведь в противном случае его разум навсегда окажется во власти потусторонних сил. Прикоснувшись к руке, Мия пытается связаться с таинственной сверхъестественной сущностью, преследующей ее со дня смерти матери. Однако сеанс общения с духами оборачивается для всех героев настоящей катастрофой.

В фильме также сыграли Джо Берд, Александра Дженсен, Отис Дханджи и другие. Постановщиками картины выступают знаменитые YouTube-блогеры, братья Дэнни и Майкл Филиппу. Для них этот проект станет дебютом в полнометражном кино. Лента была впервые представлена публике на фестивале «Сандэнс», где она получила высочайшие оценки от критиков: на данный момент ее средний балл «свежести» на агрегаторе Rotten Tomatoes составляет 97% на основе 61 рецензии.

«Два, три, демон, приди!» выйдет в официальный российский прокат 17 августа.