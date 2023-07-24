Грета Гервиг вошла в историю как первая женщина-режиссер, чей фильм стал самым кассовым в первый уик-энд

Ее новая картина «Барби» также установила рекорд по премьерным сборам среди проектов, снятых женщинами, и среди лент 2023 года.

Грета Гервиг стала первой женщиной-режиссером, чей фильм возглавил бокс-оффис своего дебютного уик-энд. Ее новая картина «Барби» вышла в мировой прокат в прошлую пятницу, 21 июля, и за первые три дня показов заработала $337 млн, обогнав всех конкурентов, в том числе долгожданную биографическую драму «Оппенгеймер» ($175 за аналогичный период). $155 млн от сборов картины пришлись на рынки США и Канады, а еще $182 млн — на все остальные страны.

«Барби» также установила рекорд по сборам в премьерный уик-энд среди всех фильмов, снятых женщинами-режиссерами. Ранее первенство по этому показателю принадлежало ленте «Капитан Марвел» (2019) Анны Боден и Райана Флека, заработавшей $153 млн за аналогичный период. Если же говорить о проектах, снятых исключительно женщинами, то до выхода «Барби» лидирующую позицию по сборам в премьерные дни удерживала картина «Чудо-женщина» Пэтти Дженкинс, собравшая $103 млн.

Америка Феррера, Марго Робби и Грета Гервиг на премьере «Барби» в Сеуле

Кроме упомянутых рекордов, фильм Гервиг показал самый успешный старт среди всех картин 2023 года, превзойдя достижения «Братьев Супер Марио в кино» ($146 млн за аналогичный период).

Согласно данным PostTrak, аудитория премьерных показов «Барби» на 65% состояла из женщины и на 40% — из людей младше 25 лет. Для сравнения, аудитория «Оппенгеймера» на 62% состояла из мужчин и на 63% — из людей старше 25 лет, лишь 32% процента зрителей картины находились в возрастной группе от 18 до 24 лет.