«Горничная» была только началом: Netflix снял еще один эротический триллер – теперь с 8-серийным размахом

Премьера новинки, которая тоже снята по книге, состоится уже 5 марта.

Шумиха вокруг «Горничной» с Сидни Суини поутихла, и теперь в игру вступает Netflix. Любителям эротических триллеров стриминг подготовил подарок – сериал на целых 8 серий.

Он будет называться не так уж солбзанительно – «Владимир». Но эротики тут и правда не меньше, ведь это экранизация одноименного романа Джулии Мэй Джонас.

О чем сериал «Владимир»

В центре сюжета преподавательница литературы, чья размеренная жизнь летит под откос, когда она знакомится с новым коллегой. Владимир – писатель, харизматичный, но весьма закрытый.

Героиня попадает в поле его притяжения и очень быстро понимает: то, что начиналось как простое увлечение, превращается в наваждение, с которым невозможно совладать. Игра в кошки-мышки заходит слишком далеко, и одержимость грозит уничтожить всё, что было дорого.

Главные роли исполнили Рэйчел Вайс («Агора», «Мумия») и Лео Вудалл («Белый лотос», «Один день»).

«Меня очень заинтриговала возможность воплотить свою героиню. Это была чертовски хорошая работа – и роман, и пилотная серия. Было непросто, но, надеюсь, вышло увлекательно», – цитирует Вайс Los Angeles Times.

Когда выйдет сериал «Владимир»

Премьера всех восьми эпизодов состоится уже 5 марта на Netflix. Русские субтитры будут досьтупны в тот же день, а озвучка не зставит себя долго ждать. Серии выйдут разом, так что это идеальный вариант, чтобы глянуть новинку залпом на выходных.

Ранее мы писали: Обожаю ситкомы, но лишь эти 5 готова смотреть вечно: без «Друзей» и «Теории большого взрыва» – но с оценками 8.2+