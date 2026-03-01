Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Новая тёща» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости «Горничная» была только началом: Netflix снял еще один эротический триллер – теперь с 8-серийным размахом

«Горничная» была только началом: Netflix снял еще один эротический триллер – теперь с 8-серийным размахом

1 марта 2026 07:40
«Горничная» была только началом: Netflix снял еще один эротический триллер – теперь с 8-серийным размахом

Премьера новинки, которая тоже снята по книге, состоится уже 5 марта.

Шумиха вокруг «Горничной» с Сидни Суини поутихла, и теперь в игру вступает Netflix. Любителям эротических триллеров стриминг подготовил подарок – сериал на целых 8 серий.

Он будет называться не так уж солбзанительно – «Владимир». Но эротики тут и правда не меньше, ведь это экранизация одноименного романа Джулии Мэй Джонас.

О чем сериал «Владимир»

В центре сюжета преподавательница литературы, чья размеренная жизнь летит под откос, когда она знакомится с новым коллегой. Владимир – писатель, харизматичный, но весьма закрытый.

Героиня попадает в поле его притяжения и очень быстро понимает: то, что начиналось как простое увлечение, превращается в наваждение, с которым невозможно совладать. Игра в кошки-мышки заходит слишком далеко, и одержимость грозит уничтожить всё, что было дорого.

«Горничная» была только началом: Netflix снял еще один эротический триллер – теперь с 8-серийным размахом

Главные роли исполнили Рэйчел Вайс («Агора», «Мумия») и Лео Вудалл («Белый лотос», «Один день»).

«Меня очень заинтриговала возможность воплотить свою героиню. Это была чертовски хорошая работа – и роман, и пилотная серия. Было непросто, но, надеюсь, вышло увлекательно», – цитирует Вайс Los Angeles Times.

Когда выйдет сериал «Владимир»

Премьера всех восьми эпизодов состоится уже 5 марта на Netflix. Русские субтитры будут досьтупны в тот же день, а озвучка не зставит себя долго ждать. Серии выйдут разом, так что это идеальный вариант, чтобы глянуть новинку залпом на выходных.

Ранее мы писали: Обожаю ситкомы, но лишь эти 5 готова смотреть вечно: без «Друзей» и «Теории большого взрыва» – но с оценками 8.2+

Фото: Кадр из сериала «Владимир»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Нашего «Холопа» иностранцы пересняли неудачно: зато из другого российского фильма вышел хит Netflix – с оценкой 7.7 и званием «одного из лучших» Нашего «Холопа» иностранцы пересняли неудачно: зато из другого российского фильма вышел хит Netflix – с оценкой 7.7 и званием «одного из лучших» Читать дальше 3 марта 2026
Netflix экранизирует один из главных шутеров всех времен: сериал испортили «повесточкой» уже до премьеры Netflix экранизирует один из главных шутеров всех времен: сериал испортили «повесточкой» уже до премьеры Читать дальше 2 марта 2026
Мировой топ Netflix захватил новый сериал — всего за неделю 14 200 000 просмотров: ностальгия по нулевым победила всех Мировой топ Netflix захватил новый сериал — всего за неделю 14 200 000 просмотров: ностальгия по нулевым победила всех Читать дальше 1 марта 2026
Не хватило «Переходного возраста»? 19 марта в России выходит детективный триллер – в главной роли «отец Джейми» Не хватило «Переходного возраста»? 19 марта в России выходит детективный триллер – в главной роли «отец Джейми» Читать дальше 28 февраля 2026
Финал 4 сезона «Бриджертонов» усугубил главную проблему сериала: не понимаю, кому и зачем теперь ждать продолжение (обзор) Финал 4 сезона «Бриджертонов» усугубил главную проблему сериала: не понимаю, кому и зачем теперь ждать продолжение (обзор) Читать дальше 27 февраля 2026
У «Очень странных дел» появился преемник: новый сериал Netflix стартует уже этой весной — только герои теперь намного старше У «Очень странных дел» появился преемник: новый сериал Netflix стартует уже этой весной — только герои теперь намного старше Читать дальше 27 февраля 2026
Отсылки к «Сиянию» – это еще цветочки: «Интерстеллар» – самый настоящий ужастик, и его изначальная концовка пугает не по-детски Отсылки к «Сиянию» – это еще цветочки: «Интерстеллар» – самый настоящий ужастик, и его изначальная концовка пугает не по-детски Читать дальше 3 марта 2026
«Головоломка» собрала 1,6 млрд, теперь очередь «Прыгунов»: у мульта уже 97% на RT – вот когда выйдет в России «Головоломка» собрала 1,6 млрд, теперь очередь «Прыгунов»: у мульта уже 97% на RT – вот когда выйдет в России Читать дальше 3 марта 2026
Не надо ждать финала: 3 свежих сериала с рейтингом IMDb 8+, которые уже вышли целиком Не надо ждать финала: 3 свежих сериала с рейтингом IMDb 8+, которые уже вышли целиком Читать дальше 3 марта 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше