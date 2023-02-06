Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Свободные отношения" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Гонка со временем: появился новый проморолик «Человека-муравья и Осы: Квантомания»

Гонка со временем: появился новый проморолик «Человека-муравья и Осы: Квантомания»

6 февраля 2023 16:29
Гонка со временем: появился новый проморолик «Человека-муравья и Осы: Квантомания»

Премьера супергеройского блокбастера состоится уже на следующей неделе.

Студия Marvel опубликовала новый тизер своего следующего супергеройского блокбастера «Человек-муравей и Оса: Квантомания». Главные роли в картине исполнили Пол Радд («Ужиться с самим собой»), Эванджелин Лилли («Хоббит: Битва пяти воинств»), Джонатан Мэйджерс («Двойная петля»), Кэтрин Ньютон («Три билборда на границе Эббинга, Миссури») и Мишель Пфайффер («Уйти не прощаясь»).

По сюжету, Скотт Лэнг (Радд), также известный как Человек-муравей, вместе со своими ближайшими товарищами Хоуп Ван Дайн (Лилли), Джанет Ван Дайн (Пфайффер), Хенком Пимом (Майкл Дуглас), а также дочерью Кэсси (Ньютон) попадает в загадочное и опасное измерение, существующее на квантовом уровне. Там герой встречает могущественного повелителя времени по имени Канг (Мэйджерс), который предлагает ему заключить выгодную сделку. Хоть изначально Скотт и хочет принять его предложение, со временем он понимает, что Кангом движут вовсе не благородные побуждения, и что владыка времени вынашивает собственные коварные планы по завоеванию Земли.

В новом ролике чуть больше раскрывается личность Канга. Например, в нескольких кадрах можно увидеть, как злодей спокойным и расчетливым голосом предлагает Лэнгу заключить союз, чтобы вместе сбежать из квантового мира. Затем героиня Пфайффер рассказывает Скотту о том, что Кангу нельзя доверять, потому что «он монстр, который возомнил себя богом». Эта фраза вновь намекает на то, что Джанет уже сталкивалась с повелителем времени ранее. В конце тизера показано, как Канг берет Кэсси в заложники, а Скотт и Хоуп вступают в сражение с целой армией его приспешников, чтобы спасти девушку.

Режиссером фильма выступает Пейтон Рид, автор двух предыдущих сольных фильмов о Человеке-муравье.

Фильм «Человека-муравей и Оса: Квантомания» выйдет в мировой прокат уже на следующей неделе, 17 февраля.

Фото: Marvel Studios
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Читать далее 12 января 2023
«Одни из нас»: как посмотреть сериал в оригинале и все понять «Одни из нас»: как посмотреть сериал в оригинале и все понять Читать далее 1 февраля 2023
Что смотреть на выходных: «Вавилон», хоррор про куклу и детектив «Комплекс бога» Что смотреть на выходных: «Вавилон», хоррор про куклу и детектив «Комплекс бога» Читать далее 3 февраля 2023
Джеймс Ганн раскрыл будущее DC: 13 проектов, которые мы скоро увидим Джеймс Ганн раскрыл будущее DC: 13 проектов, которые мы скоро увидим Читать далее 1 февраля 2023
Он вам не Вин Дизель: 10 всемирно известных звезд, сменивших свои реальные имена Он вам не Вин Дизель: 10 всемирно известных звезд, сменивших свои реальные имена Читать далее 6 февраля 2023
Рестлеры в масках, Ла Йорона и Гильермо дель Торо: 7 необычных мексиканских хорроров Рестлеры в масках, Ла Йорона и Гильермо дель Торо: 7 необычных мексиканских хорроров Читать далее 2 февраля 2023
От «Серого человека» до «Не смотрите наверх»: 10 самых просматриваемых фильмов Netflix за 2022 год  От «Серого человека» до «Не смотрите наверх»: 10 самых просматриваемых фильмов Netflix за 2022 год Читать далее 5 февраля 2023
День всех влюбленных в кино: Киноафиша приглашает на показ ромкома «Моя пиратская свадьба» День всех влюбленных в кино: Киноафиша приглашает на показ ромкома «Моя пиратская свадьба» Читать далее 3 февраля 2023
Загадочные убийства и тайные общества: 8 сериалов, похожих на «Карнивал Роу» Загадочные убийства и тайные общества: 8 сериалов, похожих на «Карнивал Роу» Читать далее 6 февраля 2023
Все без ума от Дженнифер Кулидж: 10 интересных фактов о звезде «Белого лотоса» Все без ума от Дженнифер Кулидж: 10 интересных фактов о звезде «Белого лотоса» Читать далее 4 февраля 2023
Крутон и дефлопе: лучшие цитаты и «мудрости» из франшизы «О чем говорят мужчины» Крутон и дефлопе: лучшие цитаты и «мудрости» из франшизы «О чем говорят мужчины» Читать далее 1 февраля 2023
Related video