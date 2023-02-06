Гонка со временем: появился новый проморолик «Человека-муравья и Осы: Квантомания»

Студия Marvel опубликовала новый тизер своего следующего супергеройского блокбастера «Человек-муравей и Оса: Квантомания». Главные роли в картине исполнили Пол Радд («Ужиться с самим собой»), Эванджелин Лилли («Хоббит: Битва пяти воинств»), Джонатан Мэйджерс («Двойная петля»), Кэтрин Ньютон («Три билборда на границе Эббинга, Миссури») и Мишель Пфайффер («Уйти не прощаясь»).

По сюжету, Скотт Лэнг (Радд), также известный как Человек-муравей, вместе со своими ближайшими товарищами Хоуп Ван Дайн (Лилли), Джанет Ван Дайн (Пфайффер), Хенком Пимом (Майкл Дуглас), а также дочерью Кэсси (Ньютон) попадает в загадочное и опасное измерение, существующее на квантовом уровне. Там герой встречает могущественного повелителя времени по имени Канг (Мэйджерс), который предлагает ему заключить выгодную сделку. Хоть изначально Скотт и хочет принять его предложение, со временем он понимает, что Кангом движут вовсе не благородные побуждения, и что владыка времени вынашивает собственные коварные планы по завоеванию Земли.

В новом ролике чуть больше раскрывается личность Канга. Например, в нескольких кадрах можно увидеть, как злодей спокойным и расчетливым голосом предлагает Лэнгу заключить союз, чтобы вместе сбежать из квантового мира. Затем героиня Пфайффер рассказывает Скотту о том, что Кангу нельзя доверять, потому что «он монстр, который возомнил себя богом». Эта фраза вновь намекает на то, что Джанет уже сталкивалась с повелителем времени ранее. В конце тизера показано, как Канг берет Кэсси в заложники, а Скотт и Хоуп вступают в сражение с целой армией его приспешников, чтобы спасти девушку.

Режиссером фильма выступает Пейтон Рид, автор двух предыдущих сольных фильмов о Человеке-муравье.

Фильм «Человека-муравей и Оса: Квантомания» выйдет в мировой прокат уже на следующей неделе, 17 февраля.