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Киноафиша Новости Голливудские сценаристы объявили забастовку, требуя справедливой оплаты труда

Голливудские сценаристы объявили забастовку, требуя справедливой оплаты труда

3 мая 2023 12:15
Голливудские сценаристы объявили забастовку, требуя справедливой оплаты труда

Протест может обернуться огромными убытками для всей киноиндустрии.

2 мая Гильдия сценаристов США (WGA) объявила о начале общенациональной забастовки. Решение было принято после нескольких недель переговоров с Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP), в ходе которых организация отказалась рассматривать некоторые предложения WGA по улучшению условий труда сценаристов.

Переговоры между WGA и AMPTP начались в марте прошлого года, когда организации решили пересмотреть некоторое общие контракты из-за истечения срока их действия. WGA воспользовалась ситуацией, чтобы инициировать обсуждение повышения зарплат сценаристов и улучшения условий их труда. Гильдия также потребовала создать инструменты, которые бы защитили сценаристов от потери работы вследствие использования крупными студиями искусственного интеллекта. Кроме того, она заявила, что студиям необходимо разработать систему минимальной страховки, которая бы предотвращала внезапные увольнения сценаристов из-за решений руководства, не имеющих отношения к работе специалистов.

AMPTP отказалась рассматривать эти требования и до прошлой недели даже не пыталась внести встречные предложения по многим пунктам. Например, голливудские продюсеры не желали даже обсуждать изменения в рабочем процессе, которые могли бы огородить сценаристов от бесплатного труда (такие инциденты все еще случаются). Что касается распространения искусственного интеллекта, AMPTP лишь предложила проводить ежегодные встречи по этому вопросу без каких-либо страховок. Разочаровавшись в переговорах с Альянсом, Гильдия посчитала, что сможет добиться своего путем забастовки.

WGA представляет интересы около 20 тыс. сценаристов, работающих над фильмами, сериалами и даже прямыми эфирами. Из-за забастовки они не будут участвовать в разработке новых проектов, а это означает, что весь Голливуд понесет серьезные убытки. Для зрителей же это будет означать, что многие ожидаемые фильмы, сериалы и шоу будут отложены или вовсе отменены.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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