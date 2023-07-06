Голливудские актеры уже готовятся к забастовке

По информации Deadline, многие голливудские актеры начали заказывать мерчандайз и составлять списки капитанов и координаторов для потенциальной забастовки Гильдии актеров США (SAG-AFTRA). Акция протеста может начаться, если организация не договорится с крупными голливудскими студиями о новых условиях сотрудничества до 12 июля. Судя по всему, многие члены профсоюза читают такой исход наиболее вероятным.

Ранее о бойкоте голливудских студий объявила Гильдия сценаристов США (WGA), забастовка которой продолжается уже 65 дней и сказывается на работе всей индустрии. Согласно сведениям FilmLA, из-за акции протеста в настоящее время в Лос-Анджелесе не снимается ни один сериал по сценарию:

«Обычно в это время года в производстве одновременно находится десятки телевизионных проектов по сценариям. Сейчас же у нас нет таких проектов, ни одно разрешение на съемки не было задействовано на этой неделе [26 июня — 2 июля]».

В целом количество выдаваемых разрешений на съемки фильмов и сериалов сократилось на 64% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Вместе с тем FilmLA отмечает, что многие категории проектов, такие как реалити-шоу и независимые ленты, не были затронуты забастовкой, поскольку действующее на них трудовые законы находятся вне юрисдикции WGA.

Хотя официально SAG-AFTRA не связалась с WGA для обсуждения плана возможной акции протеста, ряд членов Гильдии сценаристов в индивидуальном порядке пообещали поддержать забастовку актеров при необходимости. Если SAG-AFTRA все же объявит бойкот студиям, вероятно, две организации начнут проводить совместные пикеты.