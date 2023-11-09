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Киноафиша Новости Голливуд возвращается к полноценной работе: забастовка Гильдии актеров Америки закончилась

Голливуд возвращается к полноценной работе: забастовка Гильдии актеров Америки закончилась

9 ноября 2023 09:22
Голливуд возвращается к полноценной работе: забастовка Гильдии актеров Америки закончилась

Это была самая длительная стачка в истории профсоюза.

Гильдия актеров Америки (SAG-AFTRA) и Альянс продюсеров кино и телевидения (AMPTP) наконец уладили свои разногласия, заключив новый контракт, рассчитанный на три года. Эта сделка положила конец забастовке актерского профсоюза, которая продлилась 118 дней. Теперь голливудская киноиндустрия может полноценно вернуться к работе. Напомним, в конце сентября была завершена забастовка Гильдии сценаристов Америки (WGA).

SAG удалось убедить AMPTP пойти на уступки, гарантировав актерам повышение зарплаты и увеличение бонусов — в обоих случаях минимальный оклад был увеличен на 7%. Еще одним камнем преткновения было использование в киноиндустрии искусственного интеллекта. В этом деле руководители студий согласились предоставить актерам должный уровень защиты и прав. Теперь 160 тысяч членов Гильдии актеров должны одобрить сделку, что будет лишь формальностью. Со стороны продюсеров переговоры вели главы крупнейших корпораций в лице Теда Сарандоса (Netflix), Дэвида Заслава (Warner Bros. Discovery), Донны Лэнгли (NBCUniversal) и Боба Айгера (Disney).

Гильдия актеров Америки заявила, что общая стоимость заключенной сделки составит свыше $1 млрд.

Фото: Getty Images
Елена Королева
Елена Королева
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