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Киноафиша Новости Глобальная угроза и печальный Эйнштейн: вышел новый трейлер «Оппенгеймера»

Глобальная угроза и печальный Эйнштейн: вышел новый трейлер «Оппенгеймера»

10 мая 2023 10:49
Глобальная угроза и печальный Эйнштейн: вышел новый трейлер «Оппенгеймера»

Горячо ожидаемая биографическая драма Кристофера Нолана выйдет в июле.

Студия Universal Pictures представила новый трейлер биографической драмы Кристофера Нолана «Оппенгеймер». Главные роли в фильме исполняют Киллиан Мерфи («Острые козырьки»), Флоренс Пью («Чудо»), Эмили Блант («Тихое место»), Роберт Дауни — младший («Мстители: Финал») и Мэтт Дэймон («Air: Большой прыжок»).

Картина основана на книге Кая Берда и Мартина Шервина American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer («Американский Прометей: Триумф и трагедия Дж. Роберта Оппенгеймера»). Главный герой — легендарный американский физик Роберт Оппенгеймер (Мерфи), создавший первую атомную бомбу.

Большая часть действия нового ролика разворачивается на плато Лос-Аламос в штате Нью-Мексико, где проходят испытания ядерного оружия. В первых кадрах Оппенгеймер (Мерфи) узнает о том, что нацисты работают над собственным ядерным проектом, и заявляет, что у американской команды есть 18 месяцев, чтобы завершить разработку раньше них. Герой инициирует создание научного центра по созданию атомной бомбы, в который направляются передовые технологии и лучшие специалисты со всей страны. Позже он также привозит в это место свою жену (Блант) и ребенка. В одной из сцен генерал Лесли Гровс (Дэймон), отвечающий за проект, спрашивает Оппенгеймера, действительно ли запуск его оружия может уничтожить весь мир, на что тот говорит: «Шансы такого исхода почти нулевые». Однако этот ответ его явно не успокаивает военного. Кроме того, на экране мельком появляется Альберт Эйнштейн (Том Конти). Он встречается с Оппенгеймером, и, судя по всему, их разговор его очень расстраивает.

Премьера «Оппенгеймера» состоится 21 июля.

Фото: Universal Pictures
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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