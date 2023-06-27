Глава студии DC Джеймс Ганн признал, что супергеройское кино сдало свои позиции

Творческий руководитель DC Studios Джеймс Ганн, сейчас вместе с коллегой Питером Сафраном занятый перезагрузкой киновселенной DC, принял участие в записи подкаста Inside of You. Во время беседы Ганн заверил, что не намерен выпускать необязательный контент, так что его фильмы будут выходить лишь тогда, когда они достигнут максимальной планки качества. Также Ганн порассуждал на тему однотипных концовок супергеройских фильмов. По мнению режиссера, проблемой многих кинокомиксов является бессмысленный третий акт, где все сводится к банальностям и взрывам:

«Мы намерены быть очень осторожными с продуктом, который будем выпускать. Фильмы начнут выходить лишь тогда, когда мы убедимся, что все настолько хорошо, насколько это возможно. Люди обленились в создании супергеройских историй. Все дошло до того, что они говорят: «Хм, это же супергерой. Давайте снимем о нем фильм», после чего следует: «Теперь нужно снять продолжение, потому что первая часть выстрелила». Но проблема в том, что многие не думают, почему эта определенная история особенная и чем вообще она отличается от других подобных. Многие не стараются углубляться в первоисточник и не задаются вопросами, чем тот или иной персонаж выделяется на фоне других, что делает сюжет уникальным, чем фильм будет нравиться зрителям во время просмотра в кинотеатре. Люди буквально обленились, поэтому в фильмах и происходит мешанина, которая называется «Биф, бах, бабах». Иногда я наблюдаю за третьими актами супергеройских картин и совершенно не понимаю, что вообще происходит и где потерялась обоснованность».

В будущих проектах DC Джеймс Ганн намерен решать эти проблемы с помощью жанрового многообразия. Ему нравятся как максимально серьезные истории, так и легкие и комедийные, но что ему точно не по душе, так это раз за разом переосмысливать один и тот же сюжет.

В первую фазу обновленной вселенной DC, получившую название «Боги и монстры», входят фильмы «Супермен: Наследие», «Авторитеты», «Бэтмен: Отважный и смелый, «Супергерл: Женщина завтрашнего дня», «Болотная тварь», а также сериалы «Фонари», «Потерянный рай», «Бустер Голд», «Уоллер», второй сезон «Миротворца» и анимационное шоу «Монстры-коммандос». Частью видения Ганна, скорее всего, станет и готовящийся к выходу «Синий Жук».