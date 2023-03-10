Глава Disney объяснил дальнейшую стратегию компании в отношении «Звездных войн» и Marvel

Выступая на конференции Morgan Stanley Technology, Media and Telecom Conference, генеральный директор Disney Боб Айгер поделился подробностями о дальнейших планах компании в отношении кинофраншиз «Звездные войны» и Marvel.

По его словам, фильмы Marvel все еще обладают большим потенциалом:

«В Marvel есть 7000 персонажей, с ними можно придумать еще много историй. В данном случае стоит обращать внимание не на количество потенциальных историй, которыми мы располагаем, а на то, сколько еще раз мы хотим возвращаться к уже знакомым героям. Сиквелы обычно хорошо работают в нашем случае. Хотим ли мы делать третий и четвертый фильм об одном и том же герое или нам пора обратиться к другим персонажам?»

Кроме того, Айгер обратил внимание, что в будущем вселенную Marvel ждет немало нововведений:

«В бренде Marvel нет никаких коренных проблем. Я думаю, нам просто нужно посмотреть, каких персонажей и какие истории создает студия. Если вы посмотрите на план развития киновселенной Marvel на ближайшие пять лет, то увидите много готовящихся нововведений. Например, мы собираемся вернуться к серии «Мстители» с совершенно новым составом Мстителей».

Что касается «Звездных войн», то Айгер признался, что «неутешительные» кассовые сборы «Хана Соло: Звездные войны. Истории» ($392 млн при бюджете в $275 млн) заставили компанию задуматься о пересмотре подхода к разработке крупных фильмов в рамках этой франшизы. Руководители Lucasfilm пришли к выводу, что темпы производства контента по «Звездным войнам» были «слишком агрессивными». Вместе с тем Disney все еще работает над фильмами по «Звездным войнам», но делает это «с большей осторожностью», чтобы убедиться, что они будут сделаны «правильно». Айгер добавил, что сериалы по «Звездным войнам», такие как «Мандалорец» и «Андор», оказались «чрезвычайно успешными».

Наконец, глава Disney сказал несколько слов и о собственном бренде компании. По его словам, Disney остается «очень сильным, и, безусловно, самым влиятельным брендом в сфере семейных развлечений» спустя 100 лет после своего основания. Айгер также возлагает большие надежды на предстоящий игровой ремейк мультфильма «Русалочка».