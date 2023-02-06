«Гладиатор 2» получил официальную дату премьеры

Сиквел «Гладиатора» обзавелся официальной датой премьеры. Как передает Variety, студия Paramount Pictures назначила релиз фильма на 22 ноября 2024 года. Постановкой картины займется режиссер оригинального фильма сэр Ридли Скотт, а ведущую роль сыграет номинант на премию «Оскар» Пол Мескал («Солнце мое», «Нормальные люди»).

Действие второй части развернется спустя два десятилетия после развязки оригинального фильма, а в центре повествования окажется повзрослевший Луций Верус (Мескал) — сын Луциллы (Конни Нильсен) и племянник Коммода (Хоакин Феникс). Дополнительные подробности пока отсутствуют, но ожидать появления героически погибшего генерала Максимуса в исполнении Рассела Кроу в картине точно не стоит. На это не так давно намекал сам актер, при этом отметив, что он ознакомился со сценарием сиквела.

Финальный вариант сценария «Гладиатора 2» написал Дэвид Скарпа, ранее сотрудничавший с режиссером над криминальной драмой «Все деньги мира» и предстоящим историческим эпиком «Наполеон». В данный момент продолжается кастинг и прочие подготовительные процессы. Производство стартует в мае этого года.