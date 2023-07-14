Гильдия голливудских актеров объявила забастовку вслед за Гильдией сценаристов

Это первая подобная акция почти за сорок лет.

Так и не сумев договориться с Ассоциацией продюсеров (AMPTP) о новых условиях сотрудничества, вчера Гильдия актеров Америки (SAG-AFTRA) объявила забастовку против кино- и телекомпаний, тем самым присоединившись к своим коллегам из Гильдии сценаристов Америки, которые бастуют еще с 2 мая. Руководство Гильдии актеров провело в четверг встречу и единогласно проголосовало в пользу забастовки. Переговорщик со стороны актерской гильдии заявил на соответствующей пресс-конференции:

«Члены профсоюза должны воздержаться от работы до тех пор, пока не будет заключен честный контракт. Нам не оставили другого выбора».

Теперь члены Гильдии актеров не могут посещать премьеры своих фильмов, давать интервью по поводу своей профессиональной деятельности, посещать церемонии награждения, кинофестивали и даже продвигать свои проекты в социальных сетях.

Президент Гильдии актеров Фрэн Дрешер заявила:

«Мы стали жертвами очень алчного предприятия. В какой-то момент следует сказать: «Нет, с нас хватит. Вы просто сумасшедшие. Вы что делаете? Зачем вы это делаете?»

Сразу же после объявления забастовки члены актерского состава блокбастера «Оппенгеймер», пребывающие на премьере картины в Лондоне, в знак солидарности покинули мероприятие. В то же время глава корпорации Disney Боб Айгер в связи со сложившейся ситуацией заявил, что требования бастующих «нереалистичны». Актеры хотят повышения минимальной оплаты своего труда, пересмотр отчислений за «повторные показы» и справедливое урегулирование использования своих «цифровых двойников».