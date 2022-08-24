Гид для тех, кто ничего не понял после просмотра первой серии «Дома дракона»

В понедельник на сервисе «Амедиатека» состоялась российская премьера «Дома дракона» — приквела «Игры престолов». Создатели оригинального шоу остались за бортом после провального восьмого сезона.

«Дом дракона» также основан на серии романов Джорджа Мартина «Песнь Льда и Огня». Фанаты с осторожностью отнеслись к первым трейлерам. И хотя многие остались в восторге от первого эпизода, некоторые зрители, по старой доброй традиции «Игры престолов», запутались в хронологии и персонажах. Сейчас мы все объясним.

Когда происходят события «Дома дракона»?

Действие «Дома дракона» происходит за 172 года до рождения Дейенерис Таргариен. Ее предки непрерывно правят уже больше 100 лет. В их распоряжении 10 драконов. Они перебрались в Вестерос из Валирии — их родного края, разрушенного чудовищными катаклизмами.

Дом дракона

С чего все начинается?

Пэдди Консидайн играет Визериса Таргариена. Не путайте его с Визерисом Таргариеном из первого сезона «Игры престолов». Это семейство любит называть наследников в честь предков, так что Визерис из «Игры престолов» назван как раз в честь Визериса из «Дома дракона».

Жена Визериса в исполнении Ив Бест так и не смогла родить ему сына. За 10 лет она потеряла 5 детей. Она снова беременна, но не может проходить через такие кошмары снова и снова. Так что эта беременность обязательно должна принести королю сына. Он уверен, что будет мальчик, потому что видел сон об этом.

Тем не менее до серии неудачных родов жена подарила королю дочь — Рейниру Таргариен. Девушка не хочет просто быть чьей-то женой. Она уже научилась седлать дракона и хочет улететь за Узкое море исследовать мир со своей подругой, дочерью Десницы короля. Она надеется, что родится мальчик, потому что, с одной стороны, это снимет с нее бремя возможной наследницы, с другой — она устала жить в тени надежд Визериса о сыне.

Второй возможный наследник — брат короля Деймон. Он жестокий и грубый, хотя очевидно переживает за род Таргариенов и их место на троне. Визерис отправлял его на задания по всему миру, а потом сделал главой охраны Королевской гавани. Именно он сделал из них элитарных грозных воинов и надел на них знаменитые золотые плащи.

Рейнис Таргариен, сестра Визериса

Как эти люди связаны с Дейенерис?

Главная героиня «Дома дракона» Рейнира приходится Дейенерис примерно шесть раз «пра» бабушкой.

Рейнира Таргариен со своим драконом

А дальше что?

В честь скорых родов жены Визерис собирает рыцарский турнир. У короля на поясе висит длинный кинжал, очень похожий на тот, который был у Мизинца в «Игре престолов». Этим оружием из валирийской стали Арья Старк позже убила Короля ночи. Об этом не говорится прямо, но, скорее всего, это один и тот же кинжал.

На турнир съезжаются представители известных нам семейств: Баратеоны, Старки, Тарли и другие. Также в поединке представлены Хайтауэры. Отто Хайтауэр в исполнении Риса Эванса является действующей Десницей короля, его сын участвует в поединке в качестве рыцаря, а дочь, как мы написали выше, — лучшая подруга наследницы короля.

Представитель Баратеонов просит знак внимания у Рейнис Таргариен — двоюродной тети короля, которая однажды чуть сама не села на Железный трон. Рыцарь открыто называет ее «почти королевой», что вызывает возмущение в публике, но Визерис решает ничего не делать. Это отсылка к будущим событиям, ведь именно Баратеоны свергнут Таргариенов с трона незадолго до «Игры престолов».

Визерис

Какие еще великие дома показали в сериале?

Самый умелый рыцарь на турнире — загадочный Кристон Коль. Узнав об этом, Рейнира говорит, что никогда не слышала про род Коль. Глава личной охраны короля уточняет, что молодой человек — простолюдин, сын стюарда лорда Дондарриона.

Мы уже видели Дондаррионов в «Игре престолов». Ярче всего нам запомнился Берик Дондаррион — воин с огненным мечом. Во время войны, происходящей в оригинальном сериале, он становится главой Братства без знамен и сурово защищает людей на своих землях от любого королевства, которое на них придет.

Когда Кристон Коль снимает шлем, мы видим, что он дорниец. Как мы помним из «Игры престолов», Дорн формально так и не преклонил колено перед Таргариенами и не вошел в состав Семи королевств. Но они живут так далеко, на самом юге континента, что Таргариены закрыли на это глаза.

Дорн играл огромную роль в оригинальном сериале. Мы следили за судьбой его правителя Дорана Мартелла, его сына Оберина Мартелла, который защищал Тириона Ланнистера на суде через бой после смерти Джоффри и проиграл Горе, а также Элларии Сэнд, любовницы Оберина.

После смерти жены и новорожденного сына от Визериса требуют назвать наследника, чтобы успокоить людей. Королю приходится выбирать между братом и дочерью. Совет боится, что Деймон, оказавшись на троне, будет так же опасен, как Мейгор. Мейгор Таргариен получил прозвище Жестокий. Он был самым тираническим правителем Семи королевств, обогнав в этом даже Безумного короля, отца Дейенерис.

Хайтауэры

Так кто в итоге на троне?

После того как Визерис с офицерами празднует смерть сына короля и называет его «преемником на день», все вопросы отпадают. Визерис изгоняет брата из замка и делает наследницей свою дочь. Это очень важно, потому что это первый случай в истории, когда женщина собирается сесть на трон.

Король также рассказывает дочери о сне их предка Эйгона Таргариена, известного как Эйгон Завоеватель. Эйгон завоевывал земли не из жестокости, а чтобы объединить человечество против Долгой зимы и неизвестной будущей угрозы, которая способна убить всех. Как мы знаем, именно об этом рассказывает «Игра престолов».

Все Семь королевств преклоняют колено перед Рейнирой, в том числе и предок семейства Старков — Рикон Старк. В честь него был назван младший сын Неда Старка в оригинальном сериале.

Деймон Таргариен

Это все отсылки к «Игре престолов», которые мы нашли в первом эпизоде «Дома дракона». Надеемся, мы помогли вам разобраться в событиях сериала. Вторая серия выйдет 29-го числа на «Амедиатеке».