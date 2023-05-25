Гениальный художник рассказывает о своей жизни в отрывке из фильма «Быть Сальвадором Дали»

Киноафиша представляет эксклюзивный отрывок из биографической драмы «Быть Сальвадором Дали».

Главные роли в фильме исполняют Бен Кингсли («Список Шиндлера»), Барбара Зукова («Air: Большой прыжок»), Эзра Миллер («Лига справедливости»), Кристофер Брини («Этим летом я стала красивой») и Руперт Грейвз («Криптон»). Режиссером ленты выступает Мэри Хэррон, ранее удостоенная номинации на Гран-при фестиваля «Сандэнс» за картину «Я стреляла в Энди Уорхола».

Действие разворачивается в 1974 году. Фильм повествует о непростых отношениях легендарного художника Сальвадора Дали (в разных возрастах персонажа играют Кингсли и Миллер) и его жены Галы (Зукова). Их полный скандалов брак переживает не лучшие времена, поэтому Дали предпочитает коротать свои вечера, закатывая бесконечные вечеринки, а не занимаясь творчеством. В это же время его ассистент Джеймс (Брини) получает задание во что бы то ни стало убедить художника сотворить новый шедевр к его ближайшей нью-йоркской выставке. Взявшись за эту миссию, юноша погружается в безумный мир художника, таящий в себе ключ к его загадочному искусству.

Сцена начинается с того, что Дали приводит Джеймса на побережье, которое он считает своей «святой землей». Джеймс сразу же видит сходство водного пейзажа с картинами Дали. Художник рассказывает помощнику о том, что это место очень важно для него и его жены, ведь именно сюда они сбежали после того, как отец Галы прогнал ее из дома. После этого действие переносится во времена молодости Дали. Он заходит в свой старый дом, где встречает молодую версию себя, тихо ожидающую момента, когда окружающая обстановка сама подскажет идею для новой картины. Неожиданно молодой Дали видит, как перед ним растекается пирог, а на стене появляется проекция часов. Очевидно, эти образы отсылают к знаменитому полотну художника «Постоянство памяти». Так в фильме показан причудливый процесс мышления гения.

«Быть Сальвадором Дали» выйдет в российский прокат завтра, 25 мая.