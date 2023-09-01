Гари Олдман получил роль в предстоящем фильме Паоло Соррентино о Неаполе

Как сообщает Deadline, обладатель премии «Оскар» Гари Олдман присоединился к исполнительскому ансамблю нового фильма Паоло Соррентино, съемки которого уже начались в Неаполе. Название проекта и детали роли пока не раскрываются.

Сюжет фильма на данном этапе известен лишь в общих чертах. Действие начнется в 1950-х годах и будет разворачивать вплоть до современности, а в центре повествования окажется героиня по имени Партенопа. Она получила свое имя в честь греческой сирены, чье тело вынесло на берег Неаполя после неудачной попытки соблазнить Одиссея. По словам режиссера, к мифологии его героиня никакого отношения не имеет. Это история женщины, проживающей в родном городе Соррентино, где подлинное очарование соседствует с различными опасностями.

Вместе с Олдманом в актерском составе новой картины создателя «Великой красоты» и «Молодости» задействованы Селеста Далла Порта, Сильвия Дегранди, Изабелла Феррари, Лоренцо Глейзес, Пеппе Ланцетта, Сильвио Орландо, Луиза Раньери, Стефания Сандрелли, Альфонсо Сантагата, Нелло Маския и Бьяджо Иццо. Для Соррентино это будет уже десятый режиссерский проект, и он является для него одним из наиболее личных. Сценарий кинематографист написал самостоятельно.

Олдман недавно появился в образе 33-го президента США Гарри Трумэна в «Оппенгеймере» Кристофера Нолана, а в скором времени он вернется к роли уставшего от жизни оперативника Джексона Лэмба в продолжении «Медленных лошадей». Сериал был продлен до четвертого сезона.