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Киноафиша Новости Гари Олдман получил роль в предстоящем фильме Паоло Соррентино о Неаполе

Гари Олдман получил роль в предстоящем фильме Паоло Соррентино о Неаполе

1 сентября 2023 14:45
Гари Олдман получил роль в предстоящем фильме Паоло Соррентино о Неаполе

Съемки уже начались.

Как сообщает Deadline, обладатель премии «Оскар» Гари Олдман присоединился к исполнительскому ансамблю нового фильма Паоло Соррентино, съемки которого уже начались в Неаполе. Название проекта и детали роли пока не раскрываются.

Сюжет фильма на данном этапе известен лишь в общих чертах. Действие начнется в 1950-х годах и будет разворачивать вплоть до современности, а в центре повествования окажется героиня по имени Партенопа. Она получила свое имя в честь греческой сирены, чье тело вынесло на берег Неаполя после неудачной попытки соблазнить Одиссея. По словам режиссера, к мифологии его героиня никакого отношения не имеет. Это история женщины, проживающей в родном городе Соррентино, где подлинное очарование соседствует с различными опасностями.

Вместе с Олдманом в актерском составе новой картины создателя «Великой красоты» и «Молодости» задействованы Селеста Далла Порта, Сильвия Дегранди, Изабелла Феррари, Лоренцо Глейзес, Пеппе Ланцетта, Сильвио Орландо, Луиза Раньери, Стефания Сандрелли, Альфонсо Сантагата, Нелло Маския и Бьяджо Иццо. Для Соррентино это будет уже десятый режиссерский проект, и он является для него одним из наиболее личных. Сценарий кинематографист написал самостоятельно.

Олдман недавно появился в образе 33-го президента США Гарри Трумэна в «Оппенгеймере» Кристофера Нолана, а в скором времени он вернется к роли уставшего от жизни оперативника Джексона Лэмба в продолжении «Медленных лошадей». Сериал был продлен до четвертого сезона.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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