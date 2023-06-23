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Киноафиша Новости Гангстер Омар начинает новое дело в трейлере криминальной комедии «Король улиц»

Гангстер Омар начинает новое дело в трейлере криминальной комедии «Король улиц»

23 июня 2023 16:43
Гангстер Омар начинает новое дело в трейлере криминальной комедии «Король улиц»

Фильм, получивший номинацию на приз Каннского кинофестиваля, выйдет российский прокат в следующем месяце.

Кинокомпания Capella Film представила дублированный трейлер франко-алжирской криминальной комедии «Король улиц».

Фильм повествует об авторитетном французском преступнике Омаре Заруки (Реда Катеб), приговоренном к 20 годам тюремного заключения. Стремясь уйти от правосудия, герой и его ближайший криминальный товарищ Роже (Бенуа Мажимель) решают бежать в родной Алжир. Бывшие бандиты пытаются приспособиться к обычной мирной жизни, но старые привычки быстро берут над ними верх. Они связываются с местными молодыми гангстерами, открывают собственный бизнес и начинают терроризировать город.

Постановщиком «Короля улиц» выступил Элиас Белькеддар, для которого этот проект стал первым в карьере полнометражном фильмом. Он также написал сценарий картины вместе с Томасом Бидегеном («CODA: Ребенок глухих родителей») и Жеромом Пьерра («Последние пантеры»). Дебютный показ фильма прошел на Каннском фестивале, где он был удостоен номинации на премию «Золотая камера» (приз для дебютантов).

«Король улиц» выйдет в российский прокат 20 июля 2023 года.

Фото: Capella Film
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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