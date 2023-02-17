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Киноафиша Новости Гаэль Гарсиа Берналь и Ренате Реинсве снялись в научно-фантастическом фильме «Другой конец»

Гаэль Гарсиа Берналь и Ренате Реинсве снялись в научно-фантастическом фильме «Другой конец»

17 февраля 2023 15:57
Гаэль Гарсиа Берналь и Ренате Реинсве снялись в научно-фантастическом фильме «Другой конец»

Картина об умершей женщине, чье сознание помещают в тело другого человека.

Как передает Variety, обладатель премии «Золотой глобус» Гаэль Гарсиа Берналь и звезда нашумевшего фестивального хита «Худший человек на свете» Ренате Реинсве сыграли ведущие роли в научно-фантастической ленте Another End («Другой конец»). Проект уже находится на стадии постпроизводства.

Действие романтической драмы развернется в недалеком будущем, где существует инновационная технология, с помощью которой можно на время внедрять сознание умерших людей в живые тела. В центре сюжета окажется мужчина по имени Сэл (Берналь), чья жена скоропостижно умирает, но потом появляется в облике Зои (Реинсве) — женщины, сдавшей свое тело в аренду. Воспоминания покойной супруги Сэла имплантируют в облик Зои, чтобы протагонист сумел попрощаться с возлюбленной.

Постановкой картины занимался Пьеро Мессина, до этого снявший признанную критиками драму «Ожидание» с Жюльет Бинош, а также работавший над итальянским сериалом Netflix «Субура: Кровь на улицах Рима». Образ сестры ведущего персонажа воплотила Беренис Бежо («Артист»).

В данный момент французская компания Newen Connect занимается продажей прокатных прав на стартовавшем вчера европейском кинорынке. Предполагается, что «Другой конец» будет показан на осенних кинофестивалях.

Фото: Getty Images
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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