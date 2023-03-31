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Киноафиша Новости Фрэнсис Форд Коппола завершил съемки фильма своей мечты «Мегалополис»

Фрэнсис Форд Коппола завершил съемки фильма своей мечты «Мегалополис»

31 марта 2023 12:33
Фрэнсис Форд Коппола завершил съемки фильма своей мечты «Мегалополис»

Работа подошла к концу, несмотря на сообщения о том, что производство превратилось в хаос.

Фрэнсис Форд Коппола завершил съемки своего нового фильма «Мегалополис». Об этом было объявлено в новом посте в официальных социальных сетях картины.

Главные роли в ленте исполнили Адам Драйвер («65»), Натали Эммануэль («Форсаж 7»), Форест Уитакер («Крестный отец Гарлема»), Лоренс Фишберн («Джон Уик 4»), Джон Войт («Враг государства») и другие.

Действие развернется в Нью-Йорке будущего. Главный герой — архитектор, который берется отстроить город после разрушительной катастрофы и превратить его в утопию.

Фрэнсис Форд Коппола завершил съемки фильма своей мечты «Мегалополис»

Съемки «Мегалополиса» стартовали прошлой осенью в городе Атланта. В ходе производства картины в СМИ появлялись сообщения о том, что работа превратилась в хаос. В частности, проект покинули несколько ключевых специалистов. Однако позже члены съемочной команды опровергли эти сведения. Например, Драйвер в интервью IndieWire заявил:

«Здесь все хорошо! Я не знаю, о каком хаосе все говорят! Я был на хаотичных съемках и этот проект совсем не такой. Рабочая среда, которую создал Фрэнсис, упорядоченная и вдохновляющая. Сейчас мы идем по графику. Честно говоря, это был один из лучших съемочных опытов, которые мне доводилось пережить».

Точный бюджет фильма на данный момент неизвестен. Изначально называлась цифра $120 млн, при этом большая часть этой суммы поступила от самого Копполы. В январе портал IndieWire сообщил, что бюджет составляет $100 млн и постоянно растет.

«Мегалополис» станет первой картиной Копполы со времен выхода его фантастического детектива «Между» (2011). Ранее режиссер не раз называл «Мегалополис» проектом своей мечты.

Фото: Getty Images
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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