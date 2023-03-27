Франшиза «Джон Уик» расширится за счет новой видеоигры
Продюсер сообщила, что игра выйдет «скоро».
Студия Lionsgate планирует расширить франшизу «Джон Уик» за счет выпуска видеоигры. Об этом рассказала продюсер серии фильмов Эрика Ли в новом интервью для Collider. Она не стала делиться деталями проекта, но отметила, что фанатам не придется долго ждать дня его релиза:
«Я думаю, что игра выйдет скоро. Я имею в виду, что мы глубоко погружены в работу над проектом, так что разработка не займет много лет».
Примечательно, что новый проект Lionsgate не станет первой игрой по «Джону Уику». Еще в 2017 году создатели серии выпустили шутер от первого лица для виртуальной реальности под названием John Wick Chronicles, в котором игрокам предлагается исследовать знаменитый отель «Континенталь» и ликвидировать в нем несколько целей. В 2019 году в свет вышел тактический экшен John Wick Hex, в котором игрокам необходимо взять под свое управление самого Уика и помочь ему выпутаться из различных боевых ситуаций. Оба проекта были плохо приняты аудиторией и критиками.
Однако, судя по всему, прошлые неудачи не останавливают Lionsgate от попыток вывести свою франшизу на видеоигровой рынок. Скорее всего, компания поделится новыми подробностями о проекте на ближайших крупных видеоигровых мероприятиях, таких как E3.