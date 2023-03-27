Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Дитя тьмы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Франшиза «Джон Уик» расширится за счет новой видеоигры

Франшиза «Джон Уик» расширится за счет новой видеоигры

27 марта 2023 12:41
Франшиза «Джон Уик» расширится за счет новой видеоигры

Продюсер сообщила, что игра выйдет «скоро».

Студия Lionsgate планирует расширить франшизу «Джон Уик» за счет выпуска видеоигры. Об этом рассказала продюсер серии фильмов Эрика Ли в новом интервью для Collider. Она не стала делиться деталями проекта, но отметила, что фанатам не придется долго ждать дня его релиза:

«Я думаю, что игра выйдет скоро. Я имею в виду, что мы глубоко погружены в работу над проектом, так что разработка не займет много лет».

Примечательно, что новый проект Lionsgate не станет первой игрой по «Джону Уику». Еще в 2017 году создатели серии выпустили шутер от первого лица для виртуальной реальности под названием John Wick Chronicles, в котором игрокам предлагается исследовать знаменитый отель «Континенталь» и ликвидировать в нем несколько целей. В 2019 году в свет вышел тактический экшен John Wick Hex, в котором игрокам необходимо взять под свое управление самого Уика и помочь ему выпутаться из различных боевых ситуаций. Оба проекта были плохо приняты аудиторией и критиками.

Однако, судя по всему, прошлые неудачи не останавливают Lionsgate от попыток вывести свою франшизу на видеоигровой рынок. Скорее всего, компания поделится новыми подробностями о проекте на ближайших крупных видеоигровых мероприятиях, таких как E3.

Фото: Lionsgate
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Читать далее 12 января 2023
Экстремальные съемки: 6 самых тяжелых фильмов в карьере Киану Ривза Экстремальные съемки: 6 самых тяжелых фильмов в карьере Киану Ривза Читать далее 23 марта 2023
От «Жребия» до «Бугимена»: 5 самых ожидаемых экранизаций Стивена Кинга От «Жребия» до «Бугимена»: 5 самых ожидаемых экранизаций Стивена Кинга Читать далее 20 марта 2023
От Караваджо до Ван Гога: 7 фильмов о знаменитых художниках От Караваджо до Ван Гога: 7 фильмов о знаменитых художниках Читать далее 27 марта 2023
Что смотреть на выходных: финал «Наследников», драма с Хью Джекманом и «Шершни» Что смотреть на выходных: финал «Наследников», драма с Хью Джекманом и «Шершни» Читать далее 24 марта 2023
10 фильмов кинокомпании «Атмосфера кино», которые выйдут в 2023 году 10 фильмов кинокомпании «Атмосфера кино», которые выйдут в 2023 году Читать далее 23 марта 2023
Мардж Симпсон или конь БоДжек: узнай, кто ты из героев популярных мультсериалов по гороскопу Мардж Симпсон или конь БоДжек: узнай, кто ты из героев популярных мультсериалов по гороскопу Читать далее 22 марта 2023
Весна, романтика: 8 фильмов, после которых вам захочется влюбиться Весна, романтика: 8 фильмов, после которых вам захочется влюбиться Читать далее 18 марта 2023
Тест: угадай, кому из персонажей «Звездных войн» принадлежит цитата Тест: угадай, кому из персонажей «Звездных войн» принадлежит цитата Читать далее 19 марта 2023
Магия вне Хогвартса: Киноафиша приглашает на показ фильма «Бюро магических услуг» Магия вне Хогвартса: Киноафиша приглашает на показ фильма «Бюро магических услуг» Читать далее 24 марта 2023
Что смотреть на выходных: «Кокаиновый медведь», финал «Теда Лассо» и Кира Найтли в триллере про маньяка Что смотреть на выходных: «Кокаиновый медведь», финал «Теда Лассо» и Кира Найтли в триллере про маньяка Читать далее 17 марта 2023
Related video