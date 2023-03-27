Франшиза «Джон Уик» расширится за счет новой видеоигры

Студия Lionsgate планирует расширить франшизу «Джон Уик» за счет выпуска видеоигры. Об этом рассказала продюсер серии фильмов Эрика Ли в новом интервью для Collider. Она не стала делиться деталями проекта, но отметила, что фанатам не придется долго ждать дня его релиза:

«Я думаю, что игра выйдет скоро. Я имею в виду, что мы глубоко погружены в работу над проектом, так что разработка не займет много лет».

Примечательно, что новый проект Lionsgate не станет первой игрой по «Джону Уику». Еще в 2017 году создатели серии выпустили шутер от первого лица для виртуальной реальности под названием John Wick Chronicles, в котором игрокам предлагается исследовать знаменитый отель «Континенталь» и ликвидировать в нем несколько целей. В 2019 году в свет вышел тактический экшен John Wick Hex, в котором игрокам необходимо взять под свое управление самого Уика и помочь ему выпутаться из различных боевых ситуаций. Оба проекта были плохо приняты аудиторией и критиками.

Однако, судя по всему, прошлые неудачи не останавливают Lionsgate от попыток вывести свою франшизу на видеоигровой рынок. Скорее всего, компания поделится новыми подробностями о проекте на ближайших крупных видеоигровых мероприятиях, таких как E3.