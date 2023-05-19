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Киноафиша Новости «Форсаж 10»: что показали в сцене после титров

«Форсаж 10»: что показали в сцене после титров

19 мая 2023 10:53
«Форсаж 10»: что показали в сцене после титров

Финал фильма преподносит сюрпризы, связанные с возвращением старых персонажей.

Сегодня, 19 мая, в мировой прокат вышел гоночный боевик «Форсаж 10». Как и в случае с предыдущей частью франшизы, фильм содержит сцену после титров. Портал Collider пересказал содержание этого эпизода.

Заключительная часть фильма наполнена немалым количеством сюрпризов, связанных с возвращением на экраны старых персонажей. Например, финал картины намекает на то, что Жизель Яшар (Галь Гадот), якобы погибшая в «Форсаже 6», на самом деле жива. Она заключает союз с Сайфер (Шарлиз Терон) и, используя подводную лодку, добирается до Антарктиды, чтобы спасти Летти (Мишель Родригес).

Однако главный сюрприз содержится в сцене после титров. Короткий эпизод начинается с того, что некий человек ходит по одной из многочисленных станций наблюдения Данте (Джейсон Момоа), пока маниакальный злодей насмехается над ним по телефону. Затем загадочный человек наконец выходит на свет и оказывается не кем иным, как Лукасом Хоббсом (Дуэйн Джонсон). Герой узнает, что его жизнь теперь также находится в опасности, ведь именно он убил отца Данте.

Примечательно, что ранее Джонсон отказался от съемок в фильмах «Форсаж» из-за разногласий с главной звездой и продюсером франшизы Вином Дизелем. Позже актеры пришли к соглашению, что Джонсон останется частью серии при условии, что ему не придется появляться в совместных сценах с Дизелем. Результатом этого договора стал спин-офф «Форсаж: Хоббс и Шоу» (2019), после премьеры которого СМИ сообщили о том, что Джонсон решил прекратить вражду с Дизелем. Неизвестно, была ли ссора между актерами реальной или же представляла собой искусственный маркетинговый ход. Так или иначе, сцена после титров «Форсажа 10» явно свидетельствует о том, что персонаж Джонсона полноценно вернется в основные фильмы серии.

Фото: Universal Pictures
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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