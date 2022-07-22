Не стоит обижать андроидов. «Мир Дикого Запада» и другие интересные фантастические сериалы

В онлайн-кинотеатре Okko стартовал показ четвертого сезона флагманского шоу НВО «Мир Дикого Запада», выход которого в 2016 году перевернул представления зрителей о возможностях фантастики. По такому случаю мы решили рассказать, что ждёт поклонников сериала в первом эпизоде продолжения, а также дать наводки на другие интересные проекты жанра, которые можно прямо сейчас посмотреть на Okko.