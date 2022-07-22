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Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
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Зарубежные новости кино
Зарубежные новости кино
22 июля 2022 14:13
Восхитили честностью: 10 известных актрис, рискнувших появиться в кадре без капли мейкапа
21 июля 2022 20:56
Тест: к какой волшебной силе из кино вы предрасположены?
20 июля 2022 17:00
Снова за старое: 9 игровых ремейков Disney, которые находятся в разработке прямо сейчас
20 июля 2022 12:46
Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO
19 июля 2022 07:00
Подарили надежду: посмотрите на 6 обычных женщин, которые женили на себе голливудских актеров
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Сериалы «Колесо времени» и «Засланец из космоса» продлены на третий сезон
Оба проекта имеют солидную зрительскую аудиторию.
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22 июля 2022 16:16
Появился первый тизер приключенческого сериала «Сокровище нации: Край истории»
Дебютный сезон будет состоять из десяти эпизодов.
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22 июля 2022 15:29
В зарубежных кинотеатрах показали первый тизер «Оппенгеймера» Кристофера Нолана
Доступен детальный пересказ ролика, а также эффектный постер.
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22 июля 2022 13:21
Киану Ривз молится перед зубодробительным экшеном на первом кадре из «Джона Уика 4»
Вероятно, дебютный трейлер выйдет уже скоро.
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22 июля 2022 12:16
Крис Пайн и его команда: вышел первый трейлер фэнтези «Подземелья и драконы: Воровская честь»
Фильм со «спилберговской энергетикой» и «атмосферой в духе «Монти Пайтон».
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22 июля 2022 10:26
Гарри Стайлс и Флоренс Пью живут в искусственном мире в трейлере триллера «Не волнуйся, солнышко»
Героиня Пью осознает, что кругом творится нечто неладное.
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22 июля 2022 09:41
Курт Рассел и Уайатт Рассел снимутся в сериале «Годзилла и титаны»
Сыграют ли они отца и сына?
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21 июля 2022 20:57
Зло возвращается: вышел трейлер хоррора «Джиперс Криперс: Возрожденный»
В России фильм должен выйти 6 октября.
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21 июля 2022 20:01
Райан Рейнольдс спасает бедствующую футбольную команду в трейлере сериала «Добро пожаловать в Рексем»
«Футбол – нечто большее, чем просто игра», – говорит в ролике преданный поклонник «Рексема».
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21 июля 2022 19:13
Сколько ты зарабатываешь: стали известны гонорары Тома Круза, Хоакина Феникса и других звезд
Круз в зоне недосягаемости.
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21 июля 2022 18:45
Стал известен сюжет нового фильма Уэса Андерсона «Астероидный город»
Как водится, актерский состав изобилует звездными артистами.
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21 июля 2022 11:04
Не стоит обижать андроидов. «Мир Дикого Запада» и другие интересные фантастические сериалы
В онлайн-кинотеатре Okko стартовал показ четвертого сезона флагманского шоу НВО «Мир Дикого Запада», выход которого в 2016 году перевернул представления зрителей о возможностях фантастики. По такому случаю мы решили рассказать, что ждёт поклонников сериала в первом эпизоде продолжения, а также дать наводки на другие интересные проекты жанра, которые можно прямо сейчас посмотреть на Okko.
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21 июля 2022 11:00
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