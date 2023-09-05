Финал драмы о суррогатном материнстве: вышел трейлер третьего сезона «Контейнера»

Онлайн-кинотеатр START представил полноценный трейлер заключительного сезона остросюжетной драмы о суррогатном материнстве «Контейнер», в котором напряжение и накал страстей выходят на совершенно новый уровень. Финальные эпизоды хитового сериала с Оксаной Акиньшиной и Филиппом Янковским начнут выходить эксклюзивно на START с 14 сентября.

В свежих сериях главным героями придется вернуться к тому, с чего все начиналось, а также наконец осознать, куда приводит бизнес, построенный на человеческих чувствах. После возвращения власти Вадим (Янковский) отбирает у Саши (Акиньшина) возможность видеться с ребенком, которого она считает своим. На фоне этого девушка идет на унизительный шаг и переезжает в дом к бизнесмену. Несмотря на данный жест, Саша не планирует жить под контролем Вадима, потому что у нее появляется новый план.

В исполнительскую команду также вошли Елизавета Шакира, Ростислав Бершауэр, Маруся Фомина, Игорь Бочкин, Анна Легчилова, Ангелина Пахомова, Анастасия Имамова и Любовь Толкалина в роли бывшей жены Вадима. По ее мнению, это сериал о людях, которые сами расставляют себе ловушки. Актриса хотела бы, чтобы все персонажи испытали катарсис.

Шоураннером сериала и постановщиком всех эпизодов является Алексей Ляпичев.