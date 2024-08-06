Финал 2 сезона «Дома Дракона» наконец раскрыл то, что фанаты уже не надеялись узнать

Вот только “Игра престолов” теперь потеряла весь смысл.

Фанаты “Дома Дракона”, второй сезон которого завершился совсем недавно, хоть и разочарованы решением сценаристов растянуть предстоящую войну, но зато уверены, что получили ответ на главный вопрос еще со времен “Игры престолов”.

Финал приквела как будто и правда намекнул на то, кто же все-таки стал тем самым судьбоносным Таргариеном, способным круто изменить ход истории, — однако эта версия преподносит последний сезон “Игры престолов” в еще более невыгодном свете.

Осторожно, спойлеры — финал второго сезона “Дома Дракона” наконец сделал что-то полезное со странными видениями Деймона, которому в последней серии удается заглянуть в далекое будущее семейства Таргариен и увидеть в нем Дейенерис.

В “Игре престолов” последняя пробудила трех драконов из камня, и это напрямую указывает на то, что именно Дейенерис — тот самый Обещанный Принц (или, скорее, Принцесса) из древнего пророчества.

И все же раскрытая тайна, мучившая фанатов “Игры престолов” годами, уже сейчас имеет все шансы примкнуть к длинному списку сюжетных дыр франшизы.

Следуя тому, что пишет Джордж Мартин, легко усомниться в том, что Дейенерис действительно Обещанный Принц, — учитывая то, что пророчество еще и упоминает победу Принца над белыми ходоками и Королем Ночи.

Последний сезон “Игры престолов”, который и без того до сих пор получает порции хейта, окончательно разрушил эту сюжетную арку, сделав победительницей совсем не Дейенерис, а Арью Старк.