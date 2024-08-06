Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Финал 2 сезона «Дома Дракона» наконец раскрыл то, что фанаты уже не надеялись узнать

Финал 2 сезона «Дома Дракона» наконец раскрыл то, что фанаты уже не надеялись узнать

6 августа 2024 13:00
Финал 2 сезона «Дома Дракона» наконец раскрыл то, что фанаты уже не надеялись узнать

Вот только “Игра престолов” теперь потеряла весь смысл.

Фанаты “Дома Дракона”, второй сезон которого завершился совсем недавно, хоть и разочарованы решением сценаристов растянуть предстоящую войну, но зато уверены, что получили ответ на главный вопрос еще со времен “Игры престолов”.

Финал приквела как будто и правда намекнул на то, кто же все-таки стал тем самым судьбоносным Таргариеном, способным круто изменить ход истории, — однако эта версия преподносит последний сезон “Игры престолов” в еще более невыгодном свете.

Осторожно, спойлеры финал второго сезона “Дома Дракона” наконец сделал что-то полезное со странными видениями Деймона, которому в последней серии удается заглянуть в далекое будущее семейства Таргариен и увидеть в нем Дейенерис.

Финал 2 сезона «Дома Дракона» наконец раскрыл то, что фанаты уже не надеялись узнать

В “Игре престолов” последняя пробудила трех драконов из камня, и это напрямую указывает на то, что именно Дейенерис — тот самый Обещанный Принц (или, скорее, Принцесса) из древнего пророчества.

И все же раскрытая тайна, мучившая фанатов “Игры престолов” годами, уже сейчас имеет все шансы примкнуть к длинному списку сюжетных дыр франшизы.

Следуя тому, что пишет Джордж Мартин, легко усомниться в том, что Дейенерис действительно Обещанный Принц, — учитывая то, что пророчество еще и упоминает победу Принца над белыми ходоками и Королем Ночи.

Последний сезон “Игры престолов”, который и без того до сих пор получает порции хейта, окончательно разрушил эту сюжетную арку, сделав победительницей совсем не Дейенерис, а Арью Старк.

Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Комедии, экшен, русский трэш: 10 мультижанровых фильмов о свадьбах Комедии, экшен, русский трэш: 10 мультижанровых фильмов о свадьбах Читать дальше 24 августа 2025
Иногда они возвращаются: 10 фильмов и сериалов об оживших мертвецах Иногда они возвращаются: 10 фильмов и сериалов об оживших мертвецах Читать дальше 22 августа 2025
Затерянные в золотом фонде: 8 советских шедевров, которые вы еще не видели Затерянные в золотом фонде: 8 советских шедевров, которые вы еще не видели Читать дальше 20 августа 2025
В тихом омуте: 10 сериалов о мистических событиях в маленьких городках В тихом омуте: 10 сериалов о мистических событиях в маленьких городках Читать дальше 18 августа 2025
Вспомнить всё: 11 фильмов и сериалов о потере памяти Вспомнить всё: 11 фильмов и сериалов о потере памяти Читать дальше 15 августа 2025
Из математики в кино: в чем феномен инди-режиссера Романа Михайлова Из математики в кино: в чем феномен инди-режиссера Романа Михайлова Читать дальше 13 августа 2025
Ксеноморфы за два года до Эллен Рипли: чего ждать от сериала «Чужой: Земля» Ксеноморфы за два года до Эллен Рипли: чего ждать от сериала «Чужой: Земля» Читать дальше 12 августа 2025
От Фуриосы до Зены: 6 харизматичных воительниц из мира кино От Фуриосы до Зены: 6 харизматичных воительниц из мира кино Читать дальше 8 августа 2025
Между жизнью и смертью: 6 причин посмотреть сериал «Воскрешение» Между жизнью и смертью: 6 причин посмотреть сериал «Воскрешение» Читать дальше 6 августа 2025
Юмор до культуры отмены: 7 беззастенчивых олдскульных комедий Юмор до культуры отмены: 7 беззастенчивых олдскульных комедий Читать дальше 4 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше