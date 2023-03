Фильм «Сочувствие дьяволу» с Николасом Кейджем и Юэлем Каннаманом обрел дату релиза

По информации The Hollywood Reporter, триллер Sympathy for the Devil («Сочувствие дьяволу») с Николасом Кейджем в главной роли обрел дату премьеры. Фильм выйдет в свет 28 июля.

Кроме Кейджа, в картине сыграли Юэль Киннаман («Отряд самоубийц: Миссия навылет»), Каиви Лайман («Американская история ужасов»), Камерон Ли Прайс («1923») и другие.

В центре сюжета — человек, которого под дулом пистолета заставляют везти таинственного пассажира. Герой оказывается вовлечен в опасное противостояние со множеством неожиданных поворотов и неприятных сюрпризов. Зрителей ждет захватывающее и напряженное путешествие. Проект еще не имеет трейлеров, но учитывая, что его релиз состоится через четыре месяца, скорее всего, проморолики появятся уже скоро.

Режиссером фильма выступает Юваль Адлер, наиболее известный по картинам «Связной», «Вифлеем» и «Тайны, которые мы храним». Помимо исполнения главной роли, Кейдж является продюсером вместе с Алексом Лебовичи («Нули и единицы»), Алланом Ангаром («Бандит») и Стюартом Манашилом («Ирма Веп»).

В ближайшем будущем Кейдж также появится в комедийном хорроре «Ренфилд» с Николасом Холтом и Аквафиной, где актер исполняет роль Дракулы. Также в планах Кейджа фильм ужасов Longlegs («Длинноногие») с Роном Перлманом и комедия Dream Scenario («Сценарий мечты») с Майклом Серой.