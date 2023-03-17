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Киноафиша Новости Фильм «Сочувствие дьяволу» с Николасом Кейджем и Юэлем Каннаманом обрел дату релиза

Фильм «Сочувствие дьяволу» с Николасом Кейджем и Юэлем Каннаманом обрел дату релиза

17 марта 2023 16:20
Фильм «Сочувствие дьяволу» с Николасом Кейджем и Юэлем Каннаманом обрел дату релиза

Премьера картины об автомобилисте, вынужденном подобрать нежеланного пассажира, состоится в конце июня.

По информации The Hollywood Reporter, триллер Sympathy for the Devil («Сочувствие дьяволу») с Николасом Кейджем в главной роли обрел дату премьеры. Фильм выйдет в свет 28 июля.

Кроме Кейджа, в картине сыграли Юэль Киннаман («Отряд самоубийц: Миссия навылет»), Каиви Лайман («Американская история ужасов»), Камерон Ли Прайс («1923») и другие.

Фильм «Сочувствие дьяволу» с Николасом Кейджем и Юэлем Каннаманом обрел дату релиза

В центре сюжета — человек, которого под дулом пистолета заставляют везти таинственного пассажира. Герой оказывается вовлечен в опасное противостояние со множеством неожиданных поворотов и неприятных сюрпризов. Зрителей ждет захватывающее и напряженное путешествие. Проект еще не имеет трейлеров, но учитывая, что его релиз состоится через четыре месяца, скорее всего, проморолики появятся уже скоро.

Фильм «Сочувствие дьяволу» с Николасом Кейджем и Юэлем Каннаманом обрел дату релиза

Режиссером фильма выступает Юваль Адлер, наиболее известный по картинам «Связной», «Вифлеем» и «Тайны, которые мы храним». Помимо исполнения главной роли, Кейдж является продюсером вместе с Алексом Лебовичи («Нули и единицы»), Алланом Ангаром («Бандит») и Стюартом Манашилом («Ирма Веп»).

В ближайшем будущем Кейдж также появится в комедийном хорроре «Ренфилд» с Николасом Холтом и Аквафиной, где актер исполняет роль Дракулы. Также в планах Кейджа фильм ужасов Longlegs («Длинноногие») с Роном Перлманом и комедия Dream Scenario («Сценарий мечты») с Майклом Серой.

Фото: RLJE Films
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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