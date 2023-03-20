Фильм Роберта Родригеса «Гипнотик» с Беном Аффлеком обрел дату релиза

Экшен-триллер Роберта Родригеса «Гипнотик» с Беном Аффлеком в главной роли обрел официальную дату релиза. Сразу после недавнего спецпоказа на кинофестивале SXSW было объявлено, что фильм выйдет 12 мая. Североамериканским прокатом займется компания Ketchup Entertainment, сумевшая предоставить картине свыше 2000 экранов.

На SXSW фильм был показан в незаконченном виде. Успех премьеры немного успокоил продюсеров и постановщика, потому что бюджет проекта сейчас оценивается в $70 млн Родригес мечтал реализовать этот проект порядка двадцати лет, но по ряду причин фильм неоднократно откладывался. Производство трижды замораживалось из-за пандемии. Кроме того, у создателей долго были проблемы со страховщиками. В связи с банкротством прежнего прокатчика лента почти два года находилась на стадии постпроизводства.

В ближайшее время Родригес будет вносить в картину финальные штрихи. Маркетологи считают, что западная аудитория будет воспринимать фильм как триллеры Кристофера Нолана.

Аффлек сыграл детектива, занятого расследованием череды необъяснимых преступлений. Параллельно протагонист ищет свою пропавшую дочь (Хала Финли). Поиски приводят его к некой сверхсекретной правительственной программе.