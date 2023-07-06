Фильм о Формуле-1 с Брэдом Питтом получил официальное название

Съемки стартуюn в эти выходные на Гран-при Великобритании.

В преддверии старта съемок прояснилось официальное название гоночного фильма с Брэдом Питтом, в котором актер сыграет пилота Форумулы-1. По информации ESPN, масштабная спортивная драма выйдет под названием Apex, что можно перевести как «Апогей». Производство блокбастера начнется уже в эти выходные на Гран-при Великобритании.

Сюжет пока известен лишь в общих чертах. В центре повествования — опытный гонщик в отставке Сонни Хейс (Питт), которого уговаривают вернуться для последнего большого заезда. Главный герой будет помогать подающему надежды новичку добиться успеха на трассе, поэтому ему придется гонять в одной команде с молодым подопечным.

Подтверждено, что вместе с Питтом в картине сыграют Демсон Идрис («Снегопад»), Керри Кондон («Банши Инишерина») и Тобайас Мензис («Корона»).

Проектом занимается творческая команда авиационного боевика «Топ Ган: Мэверик»: режиссер Джозеф Косински, сценарист Эрен Крюгер и мегапродюсер Джерри Брукхаймер. Сопродюсером и творческим консультантом выступает семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон. Создатели намерены сделать самый реалистичный фильм о гонках, поэтому в производстве задействованы передовые мини-камеры, сделанные специально для этого фильма, чтобы передать атмосферу внутри кабины пилота. Высокобюджетный проект курирует Apple Original Films.