Фильм Люка Бессона «Догмен» выйдет в российский прокат

Новая лента Люка Бессона «Догмен» попадет в отечественный прокат. На экраны российских кинотеатров следующую картину знаменитого французского постановщика выпустит компания ARNA Media. Релиз намечен на 15 июня этого года.

В центре сюжета окажется мужчина по имени Дуглас, который с юных лет постоянно сталкивается с человеческой жестокостью. Из-за этого герой доверяет лишь собакам, а они, в свою очередь, всецело преданны ему. Ради хозяина четвероногие готовы на все и четко выполняют его приказы: воруют ценные вещи, собирают долги и даже готовят еду. В какой-то момент протагонисту и его верным животным придется вступить в неравную конфронтацию с влиятельным криминальным авторитетом, который руководит мексиканским картелем. Дерзкий босс мафии захватил власть во всем городе, и даже полиция бессильна против него, но Дуглас попытается восстановить справедливость.

Ведущую роль в новом фильме от создателя «Леона» и «Пятого элемента» сыграл обладатель «Золотой пальмовой ветви» позапрошлогоднего Каннского кинофестиваля Калеб Лэндри Джонс («Нитрам», «Прочь»), а в остальной актерский состав вошли Аван Странжель, Майкл Гарза, Джеймс Пэйтон, Кристофер Денэм, Мариза Беренсон, Джоджо Ти. Гиббс, Луинг Эндрюс и Беннетт Солтцмэн. Сценарий Бессон написал самостоятельно.