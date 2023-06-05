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Киноафиша Новости Фильм Хаяо Миядзаки «Как поживаете?» будет окружен секретностью вплоть до премьеры

Фильм Хаяо Миядзаки «Как поживаете?» будет окружен секретностью вплоть до премьеры

5 июня 2023 17:12
Фильм Хаяо Миядзаки «Как поживаете?» будет окружен секретностью вплоть до премьеры

Глава студии Ghibli объяснил это решение желанием подстегнуть интерес фанатов аниматора к предстоящей картине.

Знаменитая японская анимационная студия Ghibli объявила о том, что будет сохранять завесу секретности вокруг нового мультфильма Хаяо Миядзаки «Как поживаете?» вплоть до момента его выхода на экраны. Компания не будет делиться подробностями фильма и выпускать рекламные материалы, за исключением загадочного постера с изображением птицы, опубликованного ранее.

В новом интервью для журнала Bungei Shunju президент Ghibli Судзуки Тосио объяснил это решение желанием подстегнуть интерес фанатов Миядзаки:

«Фанаты захотят узнать, о чем этот мультфильм. И для этого им придется пойти в кинотеатр».

Фильм Хаяо Миядзаки «Как поживаете?» будет окружен секретностью вплоть до премьеры

Интервьюер Bungei Shunju также спросил Судзуки о том, действительно ли «Как поживаете?» основан на одноименном романе Гэндзабуро Есино 1937 года, посвященном взрослению юноши. Тот ответил, что Миядзаки позаимствовал из него лишь название. Ранее режиссер назвал оригинальное приведение Есино одной из своих любимейших книг.

Возможно, решение об отказе от публикации рекламных материалов вызвано знаменитым перфекционизмом Миядзаки, не раз приводившим к задержкам в производстве его мультфильмов. Легендарный режиссер зачастую заканчивает свои работы незадолго до дня их премьеры, тем самым лишая дистрибьюторов возможности организовать пресс-показы и полноценные рекламные кампании. Однако выпуск картины без какой-либо сопроводительной информации является новшеством даже для студии Ghibli.

Японская премьера «Как поживаете?» состоится 14 июля. Дата релиза за рубежом пока не анонсирована.

Фото: Legion-Media; Ghibli
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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