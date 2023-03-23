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Киноафиша Новости Федор Бондарчук анонсировал фильм об Игоре Талькове

Федор Бондарчук анонсировал фильм об Игоре Талькове

23 марта 2023 11:13
Федор Бондарчук анонсировал фильм об Игоре Талькове

В разработке картины принимает участие реальный свидетель убийства музыканта.

Кинокомпания «НМГ Студия» разрабатывает биографический фильм «Тальков», посвященный жизни и трагической смерти культового советского рок-музыканта и поэта-песенника Игоря Талькова. Об этом сообщил генеральный продюсер компании Федор Бондарчук в новом интервью газете «Ведомости».

Картина будет выполнена в жанре детектива. Процесс ее разработки в данный момент находится на стадии написания сценария. Кроме того, команда ведет переговоры с родственниками Талькова.

Постановкой займется режиссер сериала «Happy End» Евгений Сангаджиев. Авторами идеи выступили сам Бондарчук, продюсер Дмитрий Табарчук, ранее работавший над шоу «Тетя Марта», и Сергей Кальварский, наиболее известный как шоураннер сериала «Фишер». Кальварский также является реальным свидетелем убийства Талькова. Эти же сведения подтвердил в интервью Бондарчук:

«Есть известное видео — его можно найти на YouTubе, — когда на сцену ДС «Юбилейный» выходит человек и говорит: «Стоп музыка! За кулисами только что стреляли в Игоря Талькова». Это был как раз Сережа Кальварский».

Тальков был застрелен 6 октября 1991 года в Санкт-Петербургском ДС «Юбилейный» незадолго до своего несостоявшегося выхода на сцену. Преступление до сих пор является нераскрытым.

Фото: Валерий Христофоров/ТАСС
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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