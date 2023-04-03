Фанатские теории: кого Педро Паскаль мог бы сыграть в киновселенной Marvel

Рассказываем, роли каких персонажей в киновселенной Marvel пророчат Педро Паскалю на фанатских форумах.

Корсар

Хотя пока что в Marvel есть только намеки на ее предстоящее слияние со вселенной Людей Икс, поклонники уже активно обсуждают, кому из мутантов пора переехать из комиксов на большой экран. Одним из них оказался Корсар – далеко не самый популярный персонаж. Что ж, Железный человек в свое время тоже был далек от звания фанатского любимчика, но стараниями Роберта Дауни – младшего все изменилось. А так как в роли Корсара многие хотят видеть не кого-то там, а самого Педро Паскаля, у этого героя есть все шансы повторить успех экранного Тони Старка. На фанатских форумах многие справедливо заметили, что внешность Паскаля идеально подходит Корсару, а учитывая значимость персонажа для Людей Икс – он был отцом Циклопа и Хавока, – это, возможно, был бы идеальный кастинг в идеальный момент времени.

Корсар (справа) в комиксах

Белый тигр

Пожалуй, второй по частоте упоминаний ролью, на которую пророчат Паскалю, стал Гектор Айала, также известный как Белый тигр: в первую очередь – из-за латиноамериканского происхождения актера – Айала же был родом из Пуэрто-Рико. Надо сказать, что более известным носителем этого супергейройского имени была Ава Айала – сестра Гектора, – и ходят слухи, что ее может сыграть Дженна Ортега. Тем не менее и появление в киновселенной Гектора не исключено: в комиксах он часто пересекался с Человеком-пауком и Сорвиголовой – если верить главе Marvel Studios Кевину Файги, работа над новым фильмом о Питере Паркере уже ведется, да и премьера сериала Netflix о Дьяволе Адской кухни, переехавшего на диснеевский стриминг, уже не за горами.

Белый тигр в комиксах

Французик

Фанатам оказалось мало периодически наблюдать за дружбой Педро Паскаля и Оскара Айзека в медийном пространстве – теперь они хотят видеть ее и в «Лунном рыцаре», где Айзек исполняет главную роль. В комиксах Французика звали Жан-Поль Дюшан и был он, как и Марк Спектор, наемником. После свой встречи они быстро подружились, и со временем Французик стал пилотом и по совместительству сайдкиком Лунного рыцаря. Внимательные фанаты даже заметили в сериале отсылку к Дюшану – в первом эпизоде его имя появляется в списке звонков на телефоне Марка. В общем, как бы там ни было, а мы бы с радостью посмотрели на chaotic energy этих двоих в «Лунном рыцаре».

Французик (справа) в комиксах

Доктор Дум

Появления этого суперзлодея фанаты ждали годами, и вот теперь, когда фильму о Фантастической четверке уже однозначно быть, дебют Доктора Дума в MCU – это лишь вопрос времени. Повод зафанкастить Паскаля как Дума довольно комичный: актеру будет не впервой играть персонажа в металлическом шлеме – передаем привет Мандалорцу. И хотя некоторым претит идея увидеть Паскаля в злодейской роли – все-таки самым частым из его актерских амплуа в последнее время был абсолютный добряк и отец всех возможных киносирот, – уверены, что и безумца Дума он бы сумел сделать не просто запоминающимся, а легендарным.

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Доктор Дум в комиксах

Гамбит

Если роль харизматичного вора Гамбита достанется Паскалю, то назвать его «чуть более взрослым», как писали некоторые фанаты, будет преуменьшением: в комиксах ему было около 20 – при всем уважении к актеру, на этот возраст он уже не тянет. С другой стороны, Паскаль обладает фантастической способностью в любой роли затмевать весь остальной каст и сводить публику с ума от восхищения, так что такая мелочь, как возраст, не должна стать камнем преткновения для студии. Одно мы знаем наверняка: если бы Гамбит в исполнении Паскаля и Росомаха Джекмана встретились на экране, большинство из нас этого бы не пережило.