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Киноафиша Новости Еврейская версия «Властелина колец»: Ари Астер рассказал о своем новом фильме «Все страхи Бо»

Еврейская версия «Властелина колец»: Ари Астер рассказал о своем новом фильме «Все страхи Бо»

30 марта 2023 14:33
Еврейская версия «Властелина колец»: Ари Астер рассказал о своем новом фильме «Все страхи Бо»

Режиссер задумал проект еще десять лет назад.

Киностудия A24 выпустила ролик о создании нового фильма с Хоакином Фениксом «Все страхи Бо». В представленном промо режиссер Ари Астер («Солнцестояние», «Реинкарнация») поделился своими восторгами от картины и признался, что задумал этот проект еще десять лет назад. Описывая главного героя, он даже провел параллель с «Властелином колец»:

«Я думал об этом фильм порядка десяти лет. Какая-то часть меня до сих пор не может поверить, что все удалось воплотить в реальность. Это эпично, Джамбо! В каждой детали есть своя внутренняя деталь. Если накачать десятилетнего ребенка антидепрессантами и заставить идти за продуктами, это будет напоминать наш фильм. Я хотел снять картину, где зрители бы ощутили, что прожили жизнь. Я чувствую, что мы сделали нечто необыкновенное. Это словно еврейская версия «Властелина колец», только главный герой держит путь к дому своей матери. Я хочу, чтобы аудитория почувствовала себя лузерами, как наш герой».

В центре сюжета — возрастной мужчина по имени Бо (Феникс), который боится окружающего мира. Из-за своего психологического недуга он сидит на таблетках и проводит дни в стенах своего дома. Однажды ему приходится покинуть зону комфорта, чтобы добраться до дома матери. Так герой попадет в галлюциногенное приключение, выходящее за рамки пространства и времени. По пути к цели он вспоминает все свои самые жуткие детские страхи и переосмысляет жизнь.

Съемки проходили летом 2021 года и длились ровно 60 дней. В недавнем интервью для The New York Times Астер признался, что работа над этим фильмом стала для него самым ярким творческим опытом.

«Все страхи Бо» выйдет в российский прокат 4 мая.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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