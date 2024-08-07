Меню
Киноафиша Новости Этот sci-fi триллер с Хью Джекманом пал жертвой пандемии – а теперь получил вторую жизнь благодаря "Дэдпулу" и Нетфликсу

7 августа 2024 08:15
Вот как еще можно путешествовать во времени.

Пандемия коронавируса словно создала черную дыру, в которой пропало немало амбициозных проектов.

Одним из таких является научно-фантастический триллер с Хью Джекманом, чья фильмография заинтересовала зрителей после громкого успеха "Дэдпула и Росомахи".

В 2021 году актер сыграл главную роль в "Воспоминаниях", которые буквально вчера появились на платформе Netflix.

Сюжет картины переносит в недалекое будущее, в котором города начали уходить под воду из-за глобального потепления. Детектив Ник Баннистер ведет расследования с помощью уникальной технологии, позволяющей клиентам вновь переживать воспоминания.

Когда на его пороге появляется Мэй с просьбой помочь ей найти ключи, их связь перерастает в бурный роман, а после в мрачную загадку, которая переворачивает жизнь героя с ног на голову.

Фильм собрал впечатляющую команду: от режиссера Лизы Джой, ответственной за создание "Мира Дикого Запада", до композитора "Игры престолов" Рамина Джавади.

Компанию Джекману составили звезда "Дюны" Ребекка Фергюсон, Тэндиве Ньютон из "Миссии невыполнима 2", Клифф Кертис, известный по франшизе "Аватар", и не только.

По мнению русскоязычных рецензентов, создателям удалось достичь сложной цели — соединить фантастику и нуарный детектив:

"История Мэй и Ника мне напомнила роман Айзека Азимова "Конец вечности" и вышедшую в 1987 году одноименную адаптацию, снятую в СССР. Лента, как глоток свежего воздуха, захватывает в пучину и ведет до самого конца".

С такой характеристикой не согласились иностранные критики, которые поставили произведению лишь 36% рейтинга на Rotten Tomatoes.

Не всем пришлись по душе запутанное повествование, неспешный тон и затянутый хронометраж, но все это, по мнению отечественных зрителей, перевешивают интересная задумка, потрясающая актерская игра и отличный визуал.

