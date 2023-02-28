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Киноафиша Новости Эти сказочные звери: вышел новый проморолик фэнтези «Подземелья и драконы: Честь среди воров»

Эти сказочные звери: вышел новый проморолик фэнтези «Подземелья и драконы: Честь среди воров»

28 февраля 2023 15:55
Эти сказочные звери: вышел новый проморолик фэнтези «Подземелья и драконы: Честь среди воров»

Звезды рассказывают о разнообразных существах из фильма.

Студия Paramount Pictures выпустила свежий тизер приключенческого фэнтези «Подземелья и драконы: Честь среди воров». Ролик посвящен волшебным существам. В представленном видео звезды ленты рассказывают о многочисленных монстрах, фигурирующих в фильме.

В самом начале Крис Пайн описывает Совомедведя, в котором свирепость медведя сочетается с внешностью совы. Далее Мишель Родригес упоминает Мимика — это создание способно имитировать что угодно. Также в фильме будет Желатиновый куб, попав в который любой моментально обездвиживается, а также Ускользающий зверь, обладающий даром маскировки и жуткими щупальцами. Ближе к концу видео Реге-Жан Пейдж рассказывает про Пожирателей интеллекта, выглядящих как мозги на четырех лапах, после чего упоминается большой огнедышащий дракон.

В центре сюжета окажется команда воров под управлением авантюриста Эджина (Пайн). Не ведая о последствиях, они отправляются в эпическое приключение и помогают злым колдунам найти древний артефакт, с помощью которого можно захватить мир. Узнав правду, персонажи решают исправить свою ошибку.

«Подземелья и драконы: Честь среди воров» выйдет в прокат 31 марта.

Фото: Paramount Pictures
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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