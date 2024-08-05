Эти 5 заграничных фильмов обожали в СССР (а в 2024 про 2 из них уже вообще никто не помнит)

В СССР ко всему западному относились с придыханием, и кино не было исключением. Многие зарубежные фильмы стали хитами, и их влияние на советскую культуру невозможно переоценить. Расскажем вкратце о пятерке таких проектов. Одни из них популярны до сих пор, а другие давно забыты.

«Терминатор»

Год выпуска: 1984

Бюджет: 6, 4 млн долларов

Сборы: 78 млн долларов

Рейтинг на Кинопоиске: 8 баллов

Это классика фантастического боевика, смотреть которую можно только ради Арнольда Шварценеггера. Советских людей, не искушенных кино инновациями и спецэффектами, картина шокировала и быстро обрела статус культовой.

«Грязные танцы»

Год выпуска: 1987

Бюджет: 6 млн долларов

Сборы: 213 млн долларов

Рейтинг на Кинопоиске: 8.1 балла

В это сложно поверить, но нынешняя молодежь в большинстве своем даже не слышала об этой потрясающей истории любви. Главные роли исполнили непревзойденные Патрик Суэйзи и Дженнифер Грей. Особенным украшением картины стала музыка и, конечно же, страстные танцы.

«Чужой»

Год выпуска: 1979

Бюджет: 11 млн долларов

Сборы: 184 млн долларов

Рейтинг на Кинопоиске: 8.1 балла

Советским гражданам потребовалось время, чтобы по достоинству оценить эту работу Ридли Скотта. Научно-фантастический фильм ужасов о нападении странного существа на космический корабль держит зрителя в напряжении от начала и до конца. Еще один повод найти время на просмотр ленты — красотка Сигурни Уивер в главной роли.

«Лицо со шрамом»

Год выпуска: 1983

Бюджет: 37 млн долларов

Сборы: 65 млн долларов

Рейтинг на Кинопоиске: 8.2 балла

Криминальный проект о борьбе за американскую мечту, где непревзойденный Аль Пачино примеряет на себя роль кубинского беженца, ставшего влиятельным наркобароном. Зрительская аудитория в СССР была возмущена обилием откровенных сцен насилия, но интерес к картине от этого только возрос.

«Амадей»

Год выпуска: 1984

Бюджет: 18 млн долларов

Сборы: 51 млн долларов

Рейтинг на Кинопоиске: 8.2 балла

Еще один фильм, название которого ничего не говорит современной молодежи. В его основу положена биография Вольфганга Моцарта и его противостояние с Антонио Сальери. Здесь есть все, что способно сделать драму шедевром — идеально подобранная музыка, потрясающей красоты декорации, а самое главное — глубокое погружение в характер главных персонажей.