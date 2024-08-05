Эти 5 заграничных фильмов обожали в СССР (а в 2024 про 2 из них уже вообще никто не помнит)

В СССР ко всему западному относились с придыханием, и кино не было исключением. Многие зарубежные фильмы стали хитами, и их влияние на советскую культуру невозможно переоценить. Расскажем вкратце о пятерке таких проектов. Одни из них популярны до сих пор, а другие давно забыты.
«Терминатор»
- Год выпуска: 1984
- Бюджет: 6, 4 млн долларов
- Сборы: 78 млн долларов
- Рейтинг на Кинопоиске: 8 баллов
Это классика фантастического боевика, смотреть которую можно только ради Арнольда Шварценеггера. Советских людей, не искушенных кино инновациями и спецэффектами, картина шокировала и быстро обрела статус культовой.
«Грязные танцы»
- Год выпуска: 1987
- Бюджет: 6 млн долларов
- Сборы: 213 млн долларов
- Рейтинг на Кинопоиске: 8.1 балла
В это сложно поверить, но нынешняя молодежь в большинстве своем даже не слышала об этой потрясающей истории любви. Главные роли исполнили непревзойденные Патрик Суэйзи и Дженнифер Грей. Особенным украшением картины стала музыка и, конечно же, страстные танцы.
«Чужой»
- Год выпуска: 1979
- Бюджет: 11 млн долларов
- Сборы: 184 млн долларов
- Рейтинг на Кинопоиске: 8.1 балла
Советским гражданам потребовалось время, чтобы по достоинству оценить эту работу Ридли Скотта. Научно-фантастический фильм ужасов о нападении странного существа на космический корабль держит зрителя в напряжении от начала и до конца. Еще один повод найти время на просмотр ленты — красотка Сигурни Уивер в главной роли.
«Лицо со шрамом»
- Год выпуска: 1983
- Бюджет: 37 млн долларов
- Сборы: 65 млн долларов
- Рейтинг на Кинопоиске: 8.2 балла
Криминальный проект о борьбе за американскую мечту, где непревзойденный Аль Пачино примеряет на себя роль кубинского беженца, ставшего влиятельным наркобароном. Зрительская аудитория в СССР была возмущена обилием откровенных сцен насилия, но интерес к картине от этого только возрос.
«Амадей»
- Год выпуска: 1984
- Бюджет: 18 млн долларов
- Сборы: 51 млн долларов
- Рейтинг на Кинопоиске: 8.2 балла
Еще один фильм, название которого ничего не говорит современной молодежи. В его основу положена биография Вольфганга Моцарта и его противостояние с Антонио Сальери. Здесь есть все, что способно сделать драму шедевром — идеально подобранная музыка, потрясающей красоты декорации, а самое главное — глубокое погружение в характер главных персонажей.