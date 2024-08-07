Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Эти 10 фильмов ужасов основаны на реальных историях – таких диких, что сложно поверить

Эти 10 фильмов ужасов основаны на реальных историях – таких диких, что сложно поверить

7 августа 2024 10:00
Эти 10 фильмов ужасов основаны на реальных историях – таких диких, что сложно поверить

От того, что это действительно было в реальности, еще страшнее.


 

Главное отличие ужастиков от тру-крайма – это то, что художественное кино все же часто позволяет себе вымысел. Хорроры активно пользуются этим, чтобы напугать зрителя призраками и чудовищами; но многие ужастики основаны на историях, которые действительно происходили в реальности. От того, что стирается грань между художественным и документальным, мурашки идут по коже. Мы собрали 10 фильмов ужасов, которым не пришлось ничего выдумывать: они взяли за основу ужасные реальные события.

Один из самых влиятельных режиссеров в истории кинематографа, Альфред Хичкок очевидно любил черпать вдохновение в реальной жизни. Хотя, например, в случае с “Психо” вдохновился реальной историей технически автор романа, Роберт Блох.

Но после публикации романа он почти сразу попал в руки к Хичкоку. Режиссера так вдохновила эта история, что он предложил профинансировать фильм самостоятельно и даже решил сделать его черно-белым, чтобы ускорить производство. Интересно, что “Психо” далеко не сразу получил признание, которое у него есть сейчас; зато сегодня эта работа считается одной из лучших у Хичкока.

То же самое касается и “Птиц” – одна только мысль о том, что это основано на реальных событиях, может моментально вызвать приступ орнитофобии. Но страх тут же отступит, если вспомнить, что на съемках фильма птиц кормили смесью пшеницы и виски – только так их можно было заставить длительное время оставаться на земле. Ох уж эти издержки производства!

Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Тело говорит: 8 малоизвестных боди-хорроров, которые взорвут вам мозг Тело говорит: 8 малоизвестных боди-хорроров, которые взорвут вам мозг Читать дальше 9 сентября 2025
Зависшее напряжение: 7 триллеров, действие которых происходит в лифте Зависшее напряжение: 7 триллеров, действие которых происходит в лифте Читать дальше 2 сентября 2025
Люк Бессон в кинотеатрах и дома: в сентябре выйдут «Дракула» и еще 24 фильма режиссера Люк Бессон в кинотеатрах и дома: в сентябре выйдут «Дракула» и еще 24 фильма режиссера Читать дальше 1 сентября 2025
Что смотреть в сентябре: 11 главных премьер в кино и на стримингах Что смотреть в сентябре: 11 главных премьер в кино и на стримингах Читать дальше 1 сентября 2025
Другие среди нас: 7 художественных образов чужаков в кино Другие среди нас: 7 художественных образов чужаков в кино Читать дальше 29 августа 2025
Комедии, экшен, русский трэш: 10 мультижанровых фильмов о свадьбах Комедии, экшен, русский трэш: 10 мультижанровых фильмов о свадьбах Читать дальше 24 августа 2025
Иногда они возвращаются: 10 фильмов и сериалов об оживших мертвецах Иногда они возвращаются: 10 фильмов и сериалов об оживших мертвецах Читать дальше 22 августа 2025
Затерянные в золотом фонде: 8 советских шедевров, которые вы еще не видели Затерянные в золотом фонде: 8 советских шедевров, которые вы еще не видели Читать дальше 20 августа 2025
В тихом омуте: 10 сериалов о мистических событиях в маленьких городках В тихом омуте: 10 сериалов о мистических событиях в маленьких городках Читать дальше 18 августа 2025
Вспомнить всё: 11 фильмов и сериалов о потере памяти Вспомнить всё: 11 фильмов и сериалов о потере памяти Читать дальше 15 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше