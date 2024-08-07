Эти 10 фильмов ужасов основаны на реальных историях – таких диких, что сложно поверить

От того, что это действительно было в реальности, еще страшнее.

Главное отличие ужастиков от тру-крайма – это то, что художественное кино все же часто позволяет себе вымысел. Хорроры активно пользуются этим, чтобы напугать зрителя призраками и чудовищами; но многие ужастики основаны на историях, которые действительно происходили в реальности. От того, что стирается грань между художественным и документальным, мурашки идут по коже. Мы собрали 10 фильмов ужасов, которым не пришлось ничего выдумывать: они взяли за основу ужасные реальные события.

Один из самых влиятельных режиссеров в истории кинематографа, Альфред Хичкок очевидно любил черпать вдохновение в реальной жизни. Хотя, например, в случае с “Психо” вдохновился реальной историей технически автор романа, Роберт Блох.

Но после публикации романа он почти сразу попал в руки к Хичкоку. Режиссера так вдохновила эта история, что он предложил профинансировать фильм самостоятельно и даже решил сделать его черно-белым, чтобы ускорить производство. Интересно, что “Психо” далеко не сразу получил признание, которое у него есть сейчас; зато сегодня эта работа считается одной из лучших у Хичкока.

То же самое касается и “Птиц” – одна только мысль о том, что это основано на реальных событиях, может моментально вызвать приступ орнитофобии. Но страх тут же отступит, если вспомнить, что на съемках фильма птиц кормили смесью пшеницы и виски – только так их можно было заставить длительное время оставаться на земле. Ох уж эти издержки производства!