Эпатажная модель Эмми Россам завоевывает Лос-Анджелес в трейлере мини-сериала «Ангелина»

Слава – ее судьба, а Ангелина – ее имя.

Стрим-сервис Peacock выпустил трейлер биографического мини-сериала «Ангелина», который посвящен жизни эффектной блондинки, чей образ в свое время украшал билборды по всему Лос-Анджелесу.

Шоу будет состоять из пяти эпизодов, первый из которых выйдет в эфир 19 мая. Производство проекта заняло четыре года. В роли титульной поп-звезды – неузнаваемая в этом образе Эмми Россам («Бесстыжие», «Призрак оперы»). Сериал основан на опубликованной в 2017 году статье The Hollywood Reporter о происхождении модели Ангелины (урожденная Рене Голдберг). Исполнительным продюсером проекта выступает создатель «Мистера Робота» Сэм Эсмейл, который в реальности приходится мужем Россам.

«Ангелина» расскажет о харизматичной блондинке с пышными формами, которая прославилась в 1980-х, когда ее огромные изображения начали появляться на рекламных стендах в Лос-Анджелесе и Голливуде. Шоу будет состоять из множества элементов: слава, идентичность, выживание, билборды, «Корветы», дамское белье, мужчины, женщины, дразнящие мужчин женщины, одержимые женщинами мужчины, Западный Голливуд, НЛО и – что самое важное – самопровозглашенный розовый тест Роршаха в лице самой Ангелины.

Вместе с Россам в актерский состав «Ангелины» вошли Мартин Фриман, Алекс Карповски, Лукас Гейдж, Хамиш Линклейтер, Чарли Роу, Молли Эфраим и другие. Шоураннер проекта – Эллисон Миллер.