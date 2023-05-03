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Киноафиша Новости Энтони Старр поделился своими впечатлениями от четвертого сезона «Пацанов»

Энтони Старр поделился своими впечатлениями от четвертого сезона «Пацанов»

3 мая 2023 14:30
Энтони Старр поделился своими впечатлениями от четвертого сезона «Пацанов»

Актер шокирован тем, что ему приходилось делать.

Третий сезон «Пацанов» установил высочайшую планку по уровню безумия в кадре, но в четвертой главе шоу создатели намерены снова превзойти себя. Об этом в рамках премьеры военного боевика Гая Ричи «Переводчик» рассказал Энтони Старр. В интервью Variety исполнитель роли Хоумлендера загадочно заявил, что в четвертом сезоне будет нечто очень и очень странное:

«Должен же быть какой-то потолок, но мы, видимо, до него еще не дотянулись. Я смотрел на человека, стоявшего напротив, и спрашивал: «Что вообще мы тут вытворяем? Не могу в это поверить! А ведь я мог заниматься в жизни какими-то другими делами, но нет, я нахожусь здесь, и делают вот это все».

Что именно подразумевает артист, на данном этапе непонятно, но для усиления интриги Старр еще раз подчеркнул, что ничего подобного он раньше никогда не делал. Немного ранее специалист по визуальным эффектам «Пацанов» Стефан Флит также намекнул на нечто дикое и будоражащее воображение:

«Полагаю, я только что увидел самую отвратительную вещь, которая когда-либо попадалась мне на глаза в этом бизнесе».

Длившиеся с августа прошлого года съемки четвертого сезона официально завершились в середине апреля. Стриминговый сервис Amazon Prime Video пока не огласил дату премьеры.

Фото: Amazon Prime Video
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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