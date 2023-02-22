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Киноафиша Новости Энтони Маки не уверен, что Сэм Уилсон готов стать лидером новых Мстителей в MCU

Энтони Маки не уверен, что Сэм Уилсон готов стать лидером новых Мстителей в MCU

22 февраля 2023 14:28
Энтони Маки не уверен, что Сэм Уилсон готов стать лидером новых Мстителей в MCU

По словам актера, его герой не сможет противостоять злодеям уровня Таноса.

После событий мини-сериала «Сокол и Зимний солдат» Сэм Уилсон в исполнении Энтони Маки стал одной из ключевых фигур киновселенной Marvel. Несмотря на тот факт, что теперь герой с гордостью носит звание нового Капитана Америки, сам актер не считает, что его персонаж подходит для того, чтобы возглавить команду Мстителей. Проблема в том, что Уилсон не обладает сверхспособностями, а без них сражаться со злодеями уровня Таноса или Канга бессмысленно. Своими размышлениями Маки поделился в свежем разговоре с журналом Empire:

«Сэм — единственный персонаж без суперспособностей. Он просто обычный человек, который окружен компанией разных чудаков. Я родом из Нового Орлеана и в моей жизни было несколько уличных драк. Знаете, в те моменты храбрость и мозги никогда мне не помогали. Обычно я просто выходил из себя. Так что это может стать проблемой, если противником моего героя будет кто-нибудь вроде Таноса».

В данный момент актер усиленно готовится к съемкам в блокбастере «Капитан Америка: Новый мировой порядок», которые начнутся уже в марте. Вместе с ним в фильме сыграют Харрисон Форд, Тим Блейк Нельсон, Дэнни Рамирес, Шира Хаас, Карл Ламбли и Зоша Рокемор. На днях глава Marvel Кевин Файги намекнул, что в картине может появиться и Себастиан Стэн. Режиссурой ленты займется Джулиус Она («Парадокс Кловерфилда»). Сценарий написали авторы «Сокола и Зимнего солдата» Далан Муссон и Малкольм Спэллман.

«Капитан Америка: Новый мировой порядок» выйдет в прокат 3 мая 2024 года.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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