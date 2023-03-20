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Киноафиша Новости Энн Хэтэуэй исполнит ведущую роль в новом фильме от режиссера «Под Сильвер-Лэйк»

Энн Хэтэуэй исполнит ведущую роль в новом фильме от режиссера «Под Сильвер-Лэйк»

20 марта 2023 10:03
Энн Хэтэуэй исполнит ведущую роль в новом фильме от режиссера «Под Сильвер-Лэйк»

В разработке проекта также принимают участие создатели франшиз «Звездные войны» и «Мальчишник в Вегасе».

Как сообщает The Hollywood Reporter, Энн Хэтэуэй планирует сыграть главную роль в новом фильме Дэвида Роберта Митчелла. Проект на данный момент не имеет названия.

Производством картины занимаются студии Warner Bros. Pictures, Bad Robot и Jackson Pictures. Митчелл является постановщиком и сценаристом ленты. Он также выступает ее продюсером вместе с Джей Джеем Абрамсом («Звездные войны: Скайуокер. Восход») и Ханной Мингеллой («Лу») из Bad Robot и Мэттом Джексоном («Суд над чикагской семеркой») из Jackson Pictures. Функции исполнительных продюсеров выполняют Джэйк Уэйнер («Невероятный Берт Уандерстоун») и Крис Бендер («Мальчишник 2: Из Вегаса в Бангкок») из компании Good Fear Content. В съемках, которые начнутся осенью 2023 года, будут задействованы камеры IMAX.

Митчелл наиболее известен по детективной драме «Под Сильвер-Лэйк» (2018) с Эндрю Гарфилдом в главной роли, за работу над которой он был удостоен номинации на «Золотую пальмовую ветвь». Он также снял фильмы «Оно» (2014) и «Миф об американской вечеринке» (2010).

В настоящий момент последними проектами Хэтэуэй являются биографический сериал «Не сработало» для Apple TV+ и семейная драма «Время Армагеддона» Джеймса Грэя. Помимо нового фильма Митчелла, в ближайшем будущем актрису можно будет увидеть в триллере «Эйлин» Уильяма Олдройда и драме «Иди ко мне, детка» Ребекки Миллер, премьера которой состоялась на недавнем Берлинском кинофестивале.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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