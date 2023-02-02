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Киноафиша Новости Эмма Томпсон сыграет главную роль в экшен-триллере «Рыбачка»

Эмма Томпсон сыграет главную роль в экшен-триллере «Рыбачка»

2 февраля 2023 17:00
Эмма Томпсон сыграет главную роль в экшен-триллере «Рыбачка»

Постановкой фильма занимается создатель «Игры престолов» и «Лютера».

По информации Variety, Эмма Томпсон получила главную роль в экшен-триллере Брайана Кирка, получившем название The Fisherwoman («Рыбачка»).

По сюжету, овдовевшая рыбачка (Томпсон) попадает в снежную бурю в штате Миннесота, во время которой по счастливому стечению обстоятельств срывает похищение подростка. Вскоре она узнает, что стала единственной надеждой ребенка на спасение.

Кирк в первую очередь известен по своей работе над популярными сериалами «Игра престолов», «Лютер» и «Подпольная империя». The Fisherwoman станет его третей полнометражной картиной. Ранее в этом формате режиссер выпустил только два проекта — «21 мост» и «Мой мальчик Джек». Сценарий «Рыбачки» написали Николас Джейкобсон-Ларсон («Королева баскетбола») и Далтон Либ («Крутые тачки»).

Томпсон недавно актриса получила множество восторженных отзывов за свою прекрасную игру в картине «Любовь по вызову». В скором времени двукратную лауреатку премии «Оскар» можно будет увидеть в романтической комедии Шакхара Капура «При чем тут любовь?».

Дата выхода The Fisherwoman на данный момент неизвестна.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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