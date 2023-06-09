Эмма Стоун показывает свой нрав в новом трейлере «Бедных-несчастных» Йоргоса Лантимоса

Студия Searchlight Pictures выпустила трейлер нового фильма Йоргоса Лантимоса «Бедные-несчастные».

В центре сюжета — некогда погибшая молодая женщина Белла Бакстер (Эмма Стоун), возвращенная к жизни гениальным доктором Годвином Бакстером (Уиллем Дефо). Находясь под опекой Годвина, утратившая все социальные навыки героиня учится заново понимать людей и взаимодействовать с окружающим миром. Она мечтает испробовать все прелести и удовольствия обычной жизни, которых ей так не хватает, потому вскоре сбегает от ученого с хитрым и развратным адвокатом Дунканом Уэддерберном (Марк Руффало). Будучи освобожденной от предрассудков своей эпохи, Белла отправляется в путешествие по разным континентам, во время которого становится непоколебимым борцом за равенство и свободу.

Картина основана на одноименном постмодернистском романе шотландского писателя Аласдера Грея. Книга повествует о женщине, которая утопилась, спасаясь от своего жестокого мужа, после чего ей пересадили мозг ее будущего ребенка и воскресили.

В ленте также снялись Кристофер Эбботт, Маргарет Куэлли, Кэтрин Хантер и другие.

Ранее Лантимос был удостоен четырех номинаций на премию «Оскар» за свои фильмы «Фаворитка» (категории «Лучший фильм» и «Лучший режиссер»), «Лобстер» («Лучший сценарий») и «Клык» («Лучший фильм на иностранном языке»).

Премьера «Бедных-несчастных» состоится 8 сентября. Ожидается, что дебютный показ фильма пройдет на Венецианском фестивале.