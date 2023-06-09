Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Сквозь время" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Эмма Стоун показывает свой нрав в новом трейлере «Бедных-несчастных» Йоргоса Лантимоса

Эмма Стоун показывает свой нрав в новом трейлере «Бедных-несчастных» Йоргоса Лантимоса

9 июня 2023 11:09
Эмма Стоун показывает свой нрав в новом трейлере «Бедных-несчастных» Йоргоса Лантимоса

Актриса сыграла воскресшую женщину, которая исследует прелести жизни.

Студия Searchlight Pictures выпустила трейлер нового фильма Йоргоса Лантимоса «Бедные-несчастные».

В центре сюжета — некогда погибшая молодая женщина Белла Бакстер (Эмма Стоун), возвращенная к жизни гениальным доктором Годвином Бакстером (Уиллем Дефо). Находясь под опекой Годвина, утратившая все социальные навыки героиня учится заново понимать людей и взаимодействовать с окружающим миром. Она мечтает испробовать все прелести и удовольствия обычной жизни, которых ей так не хватает, потому вскоре сбегает от ученого с хитрым и развратным адвокатом Дунканом Уэддерберном (Марк Руффало). Будучи освобожденной от предрассудков своей эпохи, Белла отправляется в путешествие по разным континентам, во время которого становится непоколебимым борцом за равенство и свободу.

Картина основана на одноименном постмодернистском романе шотландского писателя Аласдера Грея. Книга повествует о женщине, которая утопилась, спасаясь от своего жестокого мужа, после чего ей пересадили мозг ее будущего ребенка и воскресили.

В ленте также снялись Кристофер Эбботт, Маргарет Куэлли, Кэтрин Хантер и другие.

Ранее Лантимос был удостоен четырех номинаций на премию «Оскар» за свои фильмы «Фаворитка» (категории «Лучший фильм» и «Лучший режиссер»), «Лобстер» («Лучший сценарий») и «Клык» («Лучший фильм на иностранном языке»).

Премьера «Бедных-несчастных» состоится 8 сентября. Ожидается, что дебютный показ фильма пройдет на Венецианском фестивале.

Фото: Searchlight Pictures
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Монахиня Кейт Блантшетт берет под защиту мальчика-аборигена в трейлере драмы «Новенький» Монахиня Кейт Блантшетт берет под защиту мальчика-аборигена в трейлере драмы «Новенький» Читать далее 8 июня 2023
Эмма Стоун показывает свой нрав в новом трейлере «Бедных-несчастных» Йоргоса Лантимоса Эмма Стоун показывает свой нрав в новом трейлере «Бедных-несчастных» Йоргоса Лантимоса Читать далее 9 июня 2023
Никита Ефремов попадает в мир особых книг в трейлере фэнтезийного сериала «Библиотекарь» Никита Ефремов попадает в мир особых книг в трейлере фэнтезийного сериала «Библиотекарь» Читать далее 9 июня 2023
Опасное удовольствие: 8 самых напряжённых эротических триллеров Опасное удовольствие: 8 самых напряжённых эротических триллеров Читать далее 8 июня 2023
Истории чемпионов: 8 фильмов и сериалов про баскетбол Истории чемпионов: 8 фильмов и сериалов про баскетбол Читать далее 9 июня 2023
Так ли хорош новый фильм DC? Мнения критиков о «Флэше» разделились Так ли хорош новый фильм DC? Мнения критиков о «Флэше» разделились Читать далее 7 июня 2023
Генри Кавилл сокрушает монстров и людей в трейлере третьего сезона «Ведьмака» Генри Кавилл сокрушает монстров и людей в трейлере третьего сезона «Ведьмака» Читать далее 9 июня 2023
Меган Фокс и легенды боевиков берутся за новую миссию в первом трейлере «Неудержимых 4» Меган Фокс и легенды боевиков берутся за новую миссию в первом трейлере «Неудержимых 4» Читать далее 8 июня 2023
Что смотреть на выходных: «Форсаж 10», психологический триллер с Томом Холландом и хоррор «Бруклин 45» Что смотреть на выходных: «Форсаж 10», психологический триллер с Томом Холландом и хоррор «Бруклин 45» Читать далее 9 июня 2023
От «Мартина Идена» до «Снегиря»: 9 новых фильмов по мотивам книг От «Мартина Идена» до «Снегиря»: 9 новых фильмов по мотивам книг Читать далее 8 июня 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше