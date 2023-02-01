Эмир Кустурица планирует снять трилогию по произведениям Николая Гоголя

Сербский режиссер Эмир Кустурица заявил, что планирует снять кинотрилогию по мотивам произведений Николая Гоголя. Своими планами постановщик поделился в интервью «Известиям», состоявшемся на XVI Международного фестиваля музыки и кино в Кустендорфе.

По мнению Кустурицы, произведения Гоголя являются «самым мощным выражением реалистичной литературы». В качестве примера он привел такие работы русского классика, как «Повесть о том, как Иван Иванович поссорился с Иваном Никифоровичем», «Коляска» и «Сорочинская ярмарка», которые представляют собой «фантастические этюды о совести и характерах жителей Малороссии». Именно эти три произведения Кустурица собирается включить в свою трилогию. При этом он не уверен, что хотел бы браться за экранизацию «Мертвых душ», которые пользуются большой популярностью в качестве исходного материала как у российских кинематографистов, так и у зарубежных.

Режиссер добавил, что формат трилогии позволит ему произвести на зрителя более сильное впечатление, чем если бы он снял лишь одну картину. Он также выразил уверенность в том, что этот проект обязательно ждет успех, поскольку «по Гоголю плохо снять невозможно».

Кустурица наиболее известен как автор фильмов «Черная кошка, белый кот», «Время цыган» и «Андерграунд». За свою карьеру режиссер неоднократно становился лауреатом престижных кинопремий, в том числе «Золотой пальмовой ветви», «Золотого медведя» и «Золотого льва». В 1986 году он также получил номинацию на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» за картину «Папа в командировке».