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Киноафиша Новости Эмир Кустурица планирует снять трилогию по произведениям Николая Гоголя

Эмир Кустурица планирует снять трилогию по произведениям Николая Гоголя

1 февраля 2023 16:25
Эмир Кустурица планирует снять трилогию по произведениям Николая Гоголя

При этом культовый сербский режиссер не уверен, что хочет браться за адаптацию «Мертвых душ».

Сербский режиссер Эмир Кустурица заявил, что планирует снять кинотрилогию по мотивам произведений Николая Гоголя. Своими планами постановщик поделился в интервью «Известиям», состоявшемся на XVI Международного фестиваля музыки и кино в Кустендорфе.

По мнению Кустурицы, произведения Гоголя являются «самым мощным выражением реалистичной литературы». В качестве примера он привел такие работы русского классика, как «Повесть о том, как Иван Иванович поссорился с Иваном Никифоровичем», «Коляска» и «Сорочинская ярмарка», которые представляют собой «фантастические этюды о совести и характерах жителей Малороссии». Именно эти три произведения Кустурица собирается включить в свою трилогию. При этом он не уверен, что хотел бы браться за экранизацию «Мертвых душ», которые пользуются большой популярностью в качестве исходного материала как у российских кинематографистов, так и у зарубежных.

Режиссер добавил, что формат трилогии позволит ему произвести на зрителя более сильное впечатление, чем если бы он снял лишь одну картину. Он также выразил уверенность в том, что этот проект обязательно ждет успех, поскольку «по Гоголю плохо снять невозможно».

Кустурица наиболее известен как автор фильмов «Черная кошка, белый кот», «Время цыган» и «Андерграунд». За свою карьеру режиссер неоднократно становился лауреатом престижных кинопремий, в том числе «Золотой пальмовой ветви», «Золотого медведя» и «Золотого льва». В 1986 году он также получил номинацию на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» за картину «Папа в командировке».

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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